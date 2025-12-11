Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर NewsArvind Kejriwal breathes fire against BJP over Goa nightclub inferno says tragedy example of graft
अपने 13 साल के शासन में BJP ने…; गोवा नाइट क्लब अग्निकांड पर क्या बोले अरविंद केजरीवाल

अपने 13 साल के शासन में BJP ने…; गोवा नाइट क्लब अग्निकांड पर क्या बोले अरविंद केजरीवाल

संक्षेप:

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा में नाइट क्लब में लगी आग में 25 लोगों की मौत को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इस त्रासदी के लिए भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि भगवा पार्टी ने अपने लंबे शासनकाल में इस पर्यटन राज्य को यही दिया है।

Dec 11, 2025 09:07 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, पणजी
share

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा में नाइट क्लब में लगी आग में 25 लोगों की मौत को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इस त्रासदी के लिए भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि भगवा पार्टी ने अपने लंबे शासनकाल में इस पर्यटन राज्य को यही दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तीन दिवसीय दौरे पर गोवा पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उत्तरी गोवा में हुई आग की त्रासदी भाजपा के नेतृत्व वाले राज्य प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार का उदाहरण है। डाबोलिम एयरपोर्ट के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह आगामी जिला पंचायत चुनावों के लिए पार्टी का प्रचार करने और आप स्वयंसेवकों से मिलने गोवा आए हैं।

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा ने अपने 13 साल के शासनकाल में गोवा को सिर्फ भ्रष्टाचार दिया है। उत्तरी गोवा के अरपोरा स्थित 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में लगी भीषण आग से यह बात साफ हो गई। उन्होंने कहा कि अरपोरा की घटना भ्रष्टाचार का जीता-जागता उदाहरण है। गोवा में अब तक भाजपा का कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी है। केजरीवाल ने बताया कि नाइट क्लब बिना वैध लाइसेंस के चल रहा था। इसे गिराने का आदेश भी जारी किया गया था।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने मतदाताओं से 20 दिसंबर को होने वाले जिला पंचायत चुनावों में बदलाव के लिए वोट देने का आग्रह किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी को भाजपा के विकल्प के रूप में पेश किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जिला पंचायत चुनावों में मैं गोवा के लोगों से बदलाव के लिए वोट देने का अनुरोध करता हूं। 2027 के विधानसभा चुनावों में जो बदलाव होना है, उसकी शुरुआत इन जिला पंचायत चुनावों से होनी चाहिए।

गोवा में जिला पंचायत चुनावों की 50 सीटों में से 40 से अधिक सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। जिला पंचायतें गोवा की दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला स्तरीय निकाय हैं, जो विकास गतिविधियों के समन्वय के लिए स्थानीय इकाइयों के रूप में कार्य करती हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।