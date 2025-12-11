अपने 13 साल के शासन में BJP ने…; गोवा नाइट क्लब अग्निकांड पर क्या बोले अरविंद केजरीवाल
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा में नाइट क्लब में लगी आग में 25 लोगों की मौत को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इस त्रासदी के लिए भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि भगवा पार्टी ने अपने लंबे शासनकाल में इस पर्यटन राज्य को यही दिया है।
तीन दिवसीय दौरे पर गोवा पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उत्तरी गोवा में हुई आग की त्रासदी भाजपा के नेतृत्व वाले राज्य प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार का उदाहरण है। डाबोलिम एयरपोर्ट के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह आगामी जिला पंचायत चुनावों के लिए पार्टी का प्रचार करने और आप स्वयंसेवकों से मिलने गोवा आए हैं।
केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा ने अपने 13 साल के शासनकाल में गोवा को सिर्फ भ्रष्टाचार दिया है। उत्तरी गोवा के अरपोरा स्थित 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में लगी भीषण आग से यह बात साफ हो गई। उन्होंने कहा कि अरपोरा की घटना भ्रष्टाचार का जीता-जागता उदाहरण है। गोवा में अब तक भाजपा का कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी है। केजरीवाल ने बताया कि नाइट क्लब बिना वैध लाइसेंस के चल रहा था। इसे गिराने का आदेश भी जारी किया गया था।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने मतदाताओं से 20 दिसंबर को होने वाले जिला पंचायत चुनावों में बदलाव के लिए वोट देने का आग्रह किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी को भाजपा के विकल्प के रूप में पेश किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जिला पंचायत चुनावों में मैं गोवा के लोगों से बदलाव के लिए वोट देने का अनुरोध करता हूं। 2027 के विधानसभा चुनावों में जो बदलाव होना है, उसकी शुरुआत इन जिला पंचायत चुनावों से होनी चाहिए।
गोवा में जिला पंचायत चुनावों की 50 सीटों में से 40 से अधिक सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। जिला पंचायतें गोवा की दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला स्तरीय निकाय हैं, जो विकास गतिविधियों के समन्वय के लिए स्थानीय इकाइयों के रूप में कार्य करती हैं।