कोई एक कह दे मैंने पैसे मांगे, राजनीति छोड़ दूंगा; अरविंद केजरीवाल ने दे दिया चैलेंज

Mar 01, 2026 02:19 pm ISTAditi Sharma
दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में आरोपमुक्त होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने खुद को कट्टर ईमानदार बताते हुए चैलेंज दे दिया कि अगर कोई ये साबित कर दे कि उन्होंने रिश्वत ली है तो वह राजनीति छोड़ देंगे।

दिल्ली कोर्ट की तरफ से कथित शराब घोटाला मामले में आरोपमुक्त किए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने खुद को कट्टर ईमानदार बताते हुए चैलेंज दे दिया कि अगर कोई ये साबित कर दे कि उन्होंने रिश्वत ली है तो वह राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी उनसे नफरत करते हैं और इसी के चलते उन्होंने जांचे बैठा दी।

अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर आयोजित रैली में कहा, मुझे IIT में बहुत अच्छे अंक मिले थे। मैं पढ़ाई में अच्छा था। अगर मैं चाहता तो अमेरिका पढ़ने जा सकता था। मेरे कई दोस्त अमेरिका गए थे। लेकिन उस समय मेरे मन में एक विचार आया: हमारे देश की हालत बहुत खराब है। अगर हम सभी पढ़े-लिखे लोग IIT और बड़े संस्थानों से पढ़ाई करने के बाद अमेरिका चले जाएंगे, तो हमारे देश की देखभाल कौन करेगा? हमारे देश को कौन सुधारेगा? मैं अमेरिका नहीं गया। मैं भारत में ही रहा। मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री मोदी मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरे खिलाफ अनगिनत जांचें करवाईं। दस साल में भ्रष्टाचार का एक पैसा भी नहीं मिला। अगर दिल्ली सरकार का कोई ठेकेदार, कोई वेंडर खड़ा होकर यह कहे कि केजरीवाल ने मुझसे पैसे मांगे थे, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।

सोनम वांगचुक से डरते हैं पीएम मोदी- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी की सरकार ने 12 साल में देश को बर्बाद कर दिया। उन्होंने पीएम मोदी को को नौटंकीबाज कहते हुए कहा कि पूरे देश में पेपर लीक हो रहे हैं, और ये परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मोदीजी कहते हैं केजरीवाल भ्रष्ट है। कोर्ट ने कह दिया, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी सोनम वांगचुक से डरते हैं। सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया। उन्हें तो पद्म भूषण और विभूषण मिलना चाहिए।

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बस मार्शलों, महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करने को लेकर कई वादे किए गए लेकिन कोई भी भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने बीजेपी की सरकार को धोखेबाज बताते हुए कहा कि आज लोग केजरीवाल की सरकार को याद करते हैं कि इससे तो अच्छा अरविंद केजरीवाल था। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी को खुली चुनौती भी दे डाली कि वह

Arvind Kejriwal
