सबूत नहीं है कि पीएम तक पैसा गया पर...; राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर अरविंद केजरीवाल
दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर में हुई कथित धांधली की जानकारी पीएम मोदी को पहले से थी और अब वह लीपा-पोती कर रहे हैं।
राम मंदिर में चढ़ावे में कथित धांधली के आरोपों को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया ने कहा कि इस बात के सबूत नहीं है कि पैसा प्रधानमंत्री तक पहुंचा, लेकिन उन्होंने लीपा-पोती और दोषियों को बचाने की कोशिश की। उन्होंने पीएम मोदी का नाम लेकर कई सवाल दागे और पूछा कि इतने लंबे समय तक हुई चोरी का उन्हें पता कैसे नहीं लगा? पूर्व सीएम ने यह भी जानना चाहा कि किस मजबूरी के तहत दोषियों को बचाया जा रहा है।
अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित दिया और राम मंदिर में 2021 से अब तक जमीन और चढ़ावे में भ्रष्टाचार के अलावा मंदिर निर्माण में 40 पर्सेंट कमीशन मांगे जाने का आरोप भी जड़ा। केजरीवाल ने कहा, 'राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई है यह अब सब लोग मान रहे हैं। बल्कि इसमें बड़े प्रभावशाली लोग शामिल हैं। लेकिन सवाल है कि क्या उनके खिलाफ ऐक्शन होगा, गिरफ्तारी होगी? मैं देख रहा था कि कुछ एंकर कह रहे हैं कि मोदी जी किसी को छोड़ेंगे नहीं। मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको भी भरोसा है कि मोदी जी असली चोरों को सजा दिलवा पाएंगे।'
पीएम ने बनाया ट्रस्ट, खुद लोगों को रखा: केजरीवाल
केजरीवाल ने आगे कहा, 'मैं यह नहीं कह सकता... मेरे पास इस बात का सबूत नहीं कि पैसा मोदी जी के तक पहुंचा, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन पूरा घटनाक्रम यह दिखाता है कि मोदी जी ने पूरे मामले को रफा-दफा करने और दोषियों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से ट्रस्ट बनाया। एक-एक व्यक्ति को उन्होंने खुद चुना। उनके अपने लोग हैं। चंपत राय प्रधानमंत्री जी के बहुत खास माने जाते हैं। चंपत राय को राम मंदिर का सर्वेसर्वा मोदी जी ने ही बनाया। उनका अपना आदमी माना जाता है।'
2021 के मामलों का जिक्र करके हमला
अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीद में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2021 में एक मामला जो खूब अखबारों में आया। एक पाठक परिवार है जिसने 2 करोड़ की जमीन इनकी पार्टी के एक व्यक्ति को बेची और 10 मिनट में उस व्यक्ति ने वही जमीन 18 करोड़ में मंदिर ट्रस्ट को बेच दी। उन्होंने कुछ और उदाहरण देते हुए पूछा कि प्रधानमंत्री को इसका पता क्यों नहीं चला, जबकि यह सब सार्वजनिक है।
दिल्ली के पूर्व सीएम ने मंदिर निर्माण में कमीशन मांगे जाने का आरोप लगाते हुए पीएम से सवाल किया कि उन्हें इन बातों की जानकारी क्यों नहीं। केजरीवाल ने कहा,'मंदिर निर्माण में इंजीनियर्स का आरोप है कि हमसे 40 पर्सेंट कमीशन मांगा जाता था, टेंडरों में 40 फीसदी कमीशन मांगा जाता था। 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई, प्रधानमंत्री जी आपको पता नहीं चला? इतनी लंबी चोरी का आपको पता नहीं चला? उस ट्रस्ट में होम डिपार्टमेंट का एक अधिकारी भी था, तब भी आपको पता नहीं चला?
केजरीवाल बोले- पीएम को आईबी ने दी थी रिपोर्ट
केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी को इस चोरी का पता था। उन्होंने कहा, 'मुझे सूत्रों से पता चला है कि आईबी ने कम से कम 12 रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जमीन, निर्माण और चढ़ावे में चोरी चल रही। आप धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे और जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एसआईटी बना दी। बिना एफआईआर के एसआईटी कैसे बन सकती है। उसी दिन देश के लोगों को पता चल गया था कि लीपापोती कर रहे हैं। फिर आपने फर्जी एफआईआर की, आठ छोटे लोगों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने रिमांड पर नहीं लिया।' केजरीवाल ने कहा कि बृजभूषण सिंह और बाबा बागेश्वर जैसे लोग कह रहे हैं कि उन्हें मुंह खोलने से डर लग रहा है। उन्होंने पीएम से पूछा, 'आपकी क्या मजबूरी है, आप किसको और क्यों बचा रहे हो।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप