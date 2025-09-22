arvind kejriwal attacks on pm modi over local product use आप विदेशी जहाज छोड़ दीजिए; पीएम मोदी की अपील पर अरविंद केजरीवाल, Ncr Hindi News - Hindustan
आप विदेशी जहाज छोड़ दीजिए; पीएम मोदी की अपील पर अरविंद केजरीवाल

आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पहले वह खुद स्वदेशी को अपनाएं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम से लोग ऐक्शन की उम्मीद करते हैं प्रवचन की नई।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 22 Sep 2025 12:35 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी उत्पादों की बिक्री और खरीद पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि लोग उन सामानों को ही खरीदें जिसके उत्पादन में किसी भारतीय का पसीना बहा हो। पीएम की इस अपील के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने उन पर निशाना साधा और कहा कि पहले वह खुद स्वदेशी को अपनाएं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम से लोग ऐक्शन की उम्मीद करते हैं प्रवचन की नई।

अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से कहा कि वह खुद विदेशी जहाज और अन्य सामानों का इस्तेमाल बंद कर दें। उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री जी, आप चाहते हैं कि जनता स्वदेशी इस्तेमाल करे। आप खुद स्वदेशी इस्तेमाल करना शुरू कीजिए? जिस विदेशी जहाज से रोज घूमते हैं, उसे छोड़ दीजिए? सारा दिन जितने विदेशी समान इस्तेमाल करते हैं, उन्हें छोड़ दीजिए।'

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, 'आप भारत में काम कर रही चार अमेरिकी कंपनियों को बंद कर दीजिए? ट्रंप रोज भारत और भारतीयों का अपमान कर रहा है। आप भी तो कुछ कीजिए? लोग अपने प्रधानमंत्री से ऐक्शन की उम्मीद रखते हैं, प्रवचन की नहीं।'

प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को देश को संबोधित करते हुए लोगों से स्वदेशी सामान बेचने और खरीदने में गर्व महसूस करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी आंदोलन की तरह, भारत की समृद्धि भी स्वदेशी के मंत्र से मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने विकल्पों को लेकर अधिक जागरूक होने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विदेशी मूल की वस्तुएं अनजाने में लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गई हैं, और उन्होंने लोगों से स्वदेशी पृष्ठभूमि वाले उत्पाद खरीदने का आह्वान किया।