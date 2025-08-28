हम आपके साथ हैं, ट्रंप कायर-बुजदिल है; पीएम मोदी से क्या बोले केजरीवाल

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से मांग की है कि वह अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाएं। उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका 50 पर्सेंट टैरिफ लगा रहा है तो हमें 100 पर्सेंट लगा देना चाहिए। पूर्व सीएम ने कहा कि 140 करोड़ लोग पीएम मोदी के साथ हैं।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से मांग की है कि वह अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाएं। उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका 50 पर्सेंट टैरिफ लगा रहा है तो हमें 100 पर्सेंट लगा देना चाहिए। पूर्व सीएम ने एक तरफ ट्रंप को बुजदिल और कायर कहा तो पीएम मोदी के लिए भी 'भीगी बिल्ली' जैसी उपमा का इस्तेमाल किया। उन्होंने अमेरिका को करारा जवाब देने की मांग करते हुए कहा कि पूरा देश पीएम के साथ। हालांकि, उन्होंने उद्योगपति गौतम अडानी का नाम लेकर तंज भी कसा।

अरविंद केजरीवाल ने अमेरिकी कपास से ड्यूटी हटाकर देश के किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि अब किसानों के पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं होगा। उन्होंने कहा, ‘पिछले कुछ दिनों में पीएम मोदी ने पीठ पीछे, चोरी चोरी कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो देशभर के किसानों के साथ धोखा है। अभी 90-95 फीसदी किसानों को पता ही नहीं क्या हो गया। जब ये निर्णय सामने आएंगे तो ढेरों किसानों के पास आत्महत्या के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा।’

मोदी ने दिया धोखा, अमेरिकी कपास से ड्यूटी खत्म: केजरीवाल आप प्रमुख ने कहा कि पिछले दिनों अमेरिका के दबाव में मोदी जी ने निर्णय लिया है कि अमेरिका से जो कपास भारत आता है उस पर 11 पर्सेंट ड्यूटी लगती थी। इसलिए भारत के किसानों की कपास अमेरिकी कपास से सस्ती होती थी और मंडी में बिक जाती थी। पिछले दिनों मोदी सरकार ने इस ड्यूटी को हटा दिया है। 19 अगस्त से 30 सितंबर तक 40 दिनों के लिए यह ड्यूटी हटाई गई है, यह देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। अब जो अमेरिका से कपास आ रही है वह भारत के किसानों से 15-20 रुपये किलो सस्ती पड़ रही है। भारत के किसान कहां जाएंगे, वह अपनी कपास कहां बेचेंगे। हमारे किसानों की कपास अक्तूबर से मंडी में आने लगेगी। तब तक टेक्स्टाइटल इंडस्ट्री अमेरिका की सस्ती कपास खरीद चुकी होगी। उन्हें भारतीय किसानों के कपास की जरूरत नहीं होगी।'

ट्रंप कायर-बुजदिल, मोदी भीगी बिल्ली क्यों बने: AAP चीफ केजरीवाल ने कहा कि ट्रंप ने भारत पर 50 पर्सेंट टैरिफ लगाया है। अमेरिका ने गुंडागर्दी करके 50 पर्सेंट टैरिफ लगाया है। हमें कपास पर 11 पर्सेंट से बढ़ाकर 50 पर्सेंट कर देना चाहिए था। यूरोपीय यूनियन, चीन, कनाडा, मैक्सिको ने ज्यादा टैक्स लगाकर जवाब दिया तो डरकर ट्रंप को झुकना पड़ा। उन्होंने कहा, ‘दूसरे देशों ने ट्रंप को खड़े होकर जवाब दिया, ट्रंप एक कायर आदमी है, बुजदिल है। जो देश ट्रंप के सामने खड़ा हुआ, उसके सामने झुकना पड़ा। पता नहीं मोदी जी की क्या मजबूरी है ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं।’

140 करोड़ लोग आपके साथ: केजरीवाल केजरीवाल ने कहा कि यदि अमेरिका ने 50 पर्सेंट टैरिफ लगाया तो भारत को 100 पर्सेंट लगा देना चाहिए। उन्होंने कहा, 'क्या हम कमजोर देश हैं। हम 140 करोड़ लोगों का देश हैं। कम नही होते, बहुत बड़ी मार्केट है हमारी। कोई भी देश भारत की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यदि हम हिम्मत दिखाते, ट्रंप को झुकना पड़ा। लेकिन आज मोदी जी झुके हुए हैं। पूरा देश जानना चाहते हैं कि वह क्यों झुके हुए हैं। पूरा देश जानना चाहता है। यह ना हमारे रोजगार, उद्योग का मुद्दा है। हमारे सम्मान का मुद्दा है। 140 करोड़ लोग मोदी जी के साथ हैं, आप हिम्मत दिखाइए, हम आपके साथ हैं। 140 करोड़ लोग उनके साथ हैं।'