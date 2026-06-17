अरविंद केजरीवाल टेलीग्राम बंद से भड़क गए, कहा- पेपर लीक बंद हुआ तो MP-MLA खरीद का पैसा कहां से आएगा
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टेलीग्राम पर अस्थायी रोक को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे बेतुका बताते हुए कहा कि इन कदमों से पेपर लीक नहीं रुकेगा।
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए एक कदम पर नाराजगी जाहिर की है। केजरीवाल ने इसे बेतुका कदम बताते हुए कहा कि इससे पेपर लीक नहीं रुकेगा। पूर्व सीएम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह इसे रोकना नहीं चाहती, क्योंकि यदि यह धंधा बंद हो गया तो विधायक-सांसद खरीदने के पैसे कहां से आएंगे।
दरअसल, केंद्र सरकार ने नीट के लिए दोबारा हो रही परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप को बंद कर दिया है। नीट पेपर लीक में इस ऐप का भी नाम सामने आया था। अब एहतियात के तौर पर ऐप पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। अरविंद केजरीवाल ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि इससे पेपर लीक नहीं रुकेगा। उन्होंने वायुसेना के विमान से प्रश्न पत्र भेजे जाने के फैसले का भी जिक्र किया।
पेपर लीक बंद कर दिया तो पैसा कहां से आएगा: केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, ‘मोदी सरकार की पेपर लीक रोकने की नीयत ही नहीं है। इसलिए इस तरह के बेतुके कदम उठाए जा रहे हैं। सेना के जहाजों से पेपर ट्रांसपोर्ट करना, टेलीग्राम बंद करना। क्या इन कदमों से पेपर लीक बंद होंगे? बिल्कुल नहीं।’ हाल ही में सांसदों की बगावत झेलने वाले केजरीवाल ने इसे भी पेपर लीक से जोड़ा और कहा, ‘अरबों का धंधा है। पैसा टॉप तक जाता है। पेपर लीक बंद कर दिए तो MLA/MP खरीदने के पैसे कहां से आएंगे?’
सड़कों पर उतरने की मांग कर चुके केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ समय से पेपर लीक मुद्दे पर बेहद आक्रामक हैं और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों भी कहा था कि पेपर लीक अरबों खरबों का धंधा है। इस धंधे में बहुत बड़े-बड़े लोग शामिल हैं। केजरीवाल ने सड़कों पर उतरने की भी अपील की थी। उन्होंने कहा था, 'जब तक आप सब लोग सड़कों पे उतर के सरकार को मजबूर नहीं करोगे, ये धंधा बंद नहीं होगा। अगले साल ऐसे ही सारे पेपरों में फिर से गड़बड़ होगी। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए - सब इकट्ठे हो जाओ और माँग करो - बस, अब और नहीं सहेंगे।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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