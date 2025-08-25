Arvind Kejriwal attacks BJP over alleged Lathi Charge on SSC candidates in Delhi Ramleela Maidan Protest ‘देश में खुली गुंडागर्दी चल रही, BJP ने लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि…’; केजरीवाल ने क्यों कही यह बात, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsArvind Kejriwal attacks BJP over alleged Lathi Charge on SSC candidates in Delhi Ramleela Maidan Protest

‘देश में खुली गुंडागर्दी चल रही, BJP ने लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि…’; केजरीवाल ने क्यों कही यह बात

‘आप’ के मुखिया और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे एसएससी के अभ्यर्थियों के ऊपर दिल्ली पुलिस द्वारा कथित तौर पर लाठीचार्ज को लेकर भाजपा को घेरा है। केजरीवाल ने कहा है कि देश में खुली गुंडागर्दी चल रही है।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 25 Aug 2025 01:18 PM
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के अभ्यर्थियों के ऊपर दिल्ली पुलिस द्वारा कथित तौर पर लाठीचार्ज को लेकर भाजपा को घेरा है। केजरीवाल ने कहा है कि देश में खुली गुंडागर्दी चल रही है और बीजेपी ने लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का मजाक बना कर रख दिया है।

केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, ''बीजेपी की तानाशाही और गुंडागर्दी देखिए… SSC परीक्षा की गड़बड़ियों को लेकर ये छात्र महीनों से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी आवाज सुनने की बजाय रात के अंधेरे में उन पर लाठियां बरसा दी गईं। सोचिए... जिन हाथों में कल किताबें होनी चाहिए थीं, आज उन पर चोटों के निशान हैं। मीडिया के लोगों को भी खबर कवर करने से रोका गया।''

'आप' के मुखिया ने आगे लिखा, ''देश में खुली गुंडागर्दी चल रही है। बीजेपी से सवाल पूछने वालों पर लाठीचार्ज कराके उनकी आवाज दबा दी जाती है। किसी को भी उठा के जेल में डाल दिया जाता है, जब चाहे कोई भी कानून बदल दिया जाता है। जो बीजेपी को वोट ना दे तो उसकी वोट काट दी जाती है। बीजेपी ने लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का मजाक बना कर रख दिया है।''

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी ‘एक्स’ पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें पुलिसकर्मी एक प्रदर्शनकारी को धक्का देते और दूसरे को घसीटते नजर आ रहे हैं।

सिसोदिया ने अपनी पोस्ट में लिखा, ''दिल्ली के रामलीला मैदान में भाजपा की ‘लाठी-लीला’। SSC के छात्रों और शिक्षकों पर बेरहमी से लाठियां चलवाईं, उन्हें पकड़-पकड़ कर घसीटा। रोजगार देने में सबसे पीछे, लेकिन युवाओं पर लाठियां बांटने में मोदी सरकार नंबर 1 है।''

कांग्रेस ने भी बोला हमला, दिल्ली पुलिस का लाठी चार्ज से इनकार

‘आप’ के अलावा अन्य राजनीतिक दलों ने एसएससी के अभ्यर्थियों के ऊपर कथित बल प्रयोग करने के लिए सोमवार को दिल्ली पुलिस की जमकर आलोचना की है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने के दावों को खारिज कर दिया है।एसएससी के छात्रों और प्रशिक्षकों ने परीक्षा के बेहतर संचालन की मांग को लेकर रविवार को रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन किया।

कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने भी देर रात ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में इसी तरह के आरोप लगाए। उसने कहा, ‘‘निष्पक्ष एसएससी भर्ती की मांग करने पर आज मोदी सरकार ने छात्रों पर लाठियां चलवाईं। जो बेरोजगारी दूर नहीं कर पाए, वे अब युवाओं की आवाज दबाने में लगे हैं।’’

इस बीच, दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि लगभग 1,500 प्रदर्शनकारी रामलीला मैदान में एकत्र हुए तथा कई अनुरोधों और सूचनाओं के बावजूद 100 ने निर्धारित समय के बाद वहां से जाने से इनकार कर दिया। अधिकारी ने कहा, ‘‘वहां से जाने से इनकार करने वाले प्रदर्शनकारियों में से 44 को हिरासत में लिया गया। कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया।’’

बता दें कि एसएससी परीक्षा में अचानक परीक्षा रद्द होने, सर्वर क्रैश होने, कम्प्यूटर प्रणाली के खराब होने और परीक्षा केंद्र उम्मीदवारों के घरों से 500 किलोमीटर दूर होने की कई शिकायतें सामने आई हैं।

(भाषा के इनपुट के साथ)