जैसे अफगानिस्तान की मदद की, वैसे यहां भी कीजिए; दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की मोदी सरकार से अपील

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी के शास्त्री पार्क इलाके का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सरकार से अपील की है कि राहत शिविरों में रह रहे लोगों को उचित सुविधाएं दी जानी चाहिए।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी के शास्त्री पार्क इलाके का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सरकार से अपील की है कि राहत शिविरों में रह रहे लोगों को उचित सुविधाएं दी जानी चाहिए। केजरीवाल नेशुक्रवार को राहत शिविर का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से कहा कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में बाढ जैसे हालात बने हुए हैं और कई इलाकों में पानी भर गया है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे अफगानिस्तान में आए भूकंप के लिए मोदी सरकार ने राहत भेजी, वैसे ही राहत उत्तर भारत के राज्यों के लिए भी भेजी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि यमुना के तट पर रहने वाले लोग घर खाली करके राहत शिविरों में रहने आये हैं जहां पर उन लोगों को कई प्रकार की समस्याएं आ रही है। उन्हें खाना समय पर नहीं मिल रहा है, पीने के पानी की समस्या है। सरकार से निवेदन है कि जो राहत शिविर हैं वहां पर सारी सुविधायें उपलब्ध कराई जाए।

उन्होंने कहा कि नालों की सफाई समय पर नहीं हो पाने के कारण कई इलाकों में सीवर बैक मार रहा है। कई इलाकों में पीने का पानी नहीं आ रहा है। सरकार को लोगों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्घ कराने चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि इस समय पूरा उत्तर भारत बाढ से ग्रसित है। सरकार से आग्रह है कि जनता को राहत पहुंचाने के लिए जितना संभव हो सके करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित सभी राज्यों में राहत पहुंचाने की आवश्यकता है।