पीएम मोदी की WFH अपील से चिंता में केजरीवाल, पूछा- क्या देश भारी आर्थिक संकट में फंस गया?
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश में ऐसी अपील पहले कभी नहीं की गई है, क्या देश आर्थिक संकट में फंस गया है। आप नेता ने पीएम मोदी से देश की आर्थिक हालत की असलियत सामने रखने की अपील की।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं और पीएम मोदी से सच्चाई देश के सामने रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री की ओर से विदेशी मुद्रा बचाने और पेट्रोल-डीजल की कम खपत के लिए सुझाए गए कदमों पर केजरीवाल ने पूछा कि क्या यह आर्थिक इमरजेंसी की आहट है?
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश में ऐसी अपील पहले कभी नहीं की गई है, क्या देश आर्थिक संकट में फंस गया है। उन्होंने कहा, ‘पीएम ने देश के सभी नागरिकों को खाने-पीने में कटौती करने की सलाह दी है, घूमने-फिरने और विदेश यात्राओं में कटौती करने की सलाह दी है, तथा सोना और अन्य कीमती चीजें खरीदने में भी कटौती करने की सलाह दी है। क्या यह आर्थिक इमरजेंसी की आहट है? क्या देश भारी आर्थिक संकट में फंस गया है? ऐसा तो देश में पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी को देश के सामने सच्चाई रखनी चाहिए। आखिर देश की असली आर्थिक हालत क्या है?’
संजय सिंह का जोरदार हमला
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पेट्रोल और डीजल मंहगा होने की आशंका जाहिर की और प्रधानमंत्री की ओर से की गई अपील को लेकर उनपर तंज कसा। संजय सिंह ने कहा,'प्यारे देशवासियों चुनाव तक मोदी जी ने आपका बोझ उठाया, चुनाव खत्म आपका इस्तेमाल खत्म। अब देशभक्ति के नाम पर लाइन में लग जाओ। गैस महंगी हो गई अब पेट्रोल डीज़ल भी मंहगा होगा। आप देश भक्ति के नाम पर पेट्रोल डीजल गैस का इस्तेमाल न करो, सोना न खरीदो, खाने के तेल का भी इस्तेमाल न करो। लेकिन मोदी जी अपनी रैलियों में लाखों लोगों को भर-भर के लाएंगे। विदेश यात्राएं करेंगे, खूब तेल फूकेंगे, उनके लोग सोना तो क्या पूरे देश की सम्पतियां खरीद लेंगे लेकिन आप फटीचर बने रहिए। और हां अगर आपने मोदी जी की मंहगाई बर्दाश्त नहीं की तो अंधभक्त और गोदी मीडिया आपको पाकिस्तानी घोषित कर देगा।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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