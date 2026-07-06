Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अरविंद केजरीवाल को क्यों BJP याद दिलाने लगी नई दिल्ली सीट की हार?

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का परिचय पूछ लिया। इसके बाद भाजपा के कई नेताओं ने केजरीवाल पर तीखे हमले किए और उन्हें नई दिल्ली की हार भी याद दिलाई। 

अरविंद केजरीवाल को क्यों BJP याद दिलाने लगी नई दिल्ली सीट की हार?

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसके बाद भगवा दल के कई नेता उन पर टूट पड़े। जवाब देते हुए केजरीवाल को उस टीस की भी याद दिला दी गई जो उन्हें पिछले विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट पर मिली थी।

राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे को अरविंद केजरीवाल जोरशोर से उठा रहे हैं। वह दोषियों को बचाने का आरोप प्रधानमंत्री पर लगाते हुए भाजपा सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नितिन नवीन ने रविवार को एक कार्यक्रम में केजरीवाल का नाम लेते हुए कहा कि हिंदू उनके झांसे में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा, ‘ आज मैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव और केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिएगा कि लोग आपके सांझे में आ जाएंगे। क्योंकि जब आपके लोग हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करते हैं, तो आप लोग मौन रहते हैं। सनातन का अपमान यूपी और देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।’

ये भी पढ़ें:हिंदुओं से माफी मांगिए; भाजपा का झंडा लेकर नाचते 'हनुमान' को देख भड़के केजरीवाल

केजरीवाल का हमला और नई दिल्ली की हार वाला वाला जवाब

अरविंद केजरीवाल ने नितिन नवीन के इस हमले का जवाब देते हुए उनसे उनका परिचय पूछ लिया। केजरीवाल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान को साझा करते हुए लिखा, ‘आप कौन हैं?’ फिर क्या था भाजपा के कई नेताओं ने अपने-अपने ढंग से केजरीवाल को जवाब देना शुरू किया। भाजपा नेता अमित मालवीय ने केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से उनकी हार की याद दिलाते हुए कहा, ‘उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसने तुम्हें नई दिल्ली विधानसभा से हराया था और फिर तुम अपना मुंह छिपाकर पंजाब भाग गए थे। कुछ याद आया?’

रेखा गुप्ता ने कहा- अभी भी अहंकार सातवें आसमान पर

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल को जवाब देते हुए ना सिर्फ नितिन नवीन की उपलब्धियां गिनाईं बल्कि इसे आप नेता का अहंकार बताया। रेखा गुप्ता ने कहा, ‘अरविंद केजरीवाल जी, 46 वर्षीय नितिन नवीन जी, विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी, के सबसे कम आयु में नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्हें बिहार की बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का लगातार चार बार प्रतिनिधित्व करने का गौरव प्राप्त है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में संघर्ष करते हुए उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय किया है। वर्तमान में वह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद के उच्च सदन के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। यह उनका संक्षिप्त परिचय है। आप हताश और निराश हैं, इस बात से सभी अवगत हैं। लेकिन लगता है, आपका अहंकार अभी भी सातवें आसमान पर है! वैसे, कभी ममता जी ने भी पूछा था, ‘कौन अमित शाह?’ समय हर प्रश्न का उत्तर देता है। अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका, आप कौन?’

ये भी पढ़ें:राहुल, अखिलेश सुन लो हिंदू भ्रमित नहीं होगा, राम मंदिर प्रकरण पर बोले नितिन नवीन

दिल्ली की हार पर AAP से भी आया जवाब

अमित मालवीय ने केजरीवाल को नई दिल्ली की हार याद दिलाई तो 'आप' की ओर से इसका जवाब भी आ गया। पूर्व मंत्री और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रवेश वर्मा की ओर से चुनाव से पहले रुपये बांटने का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, ‘तुम्हारी औकात नहीं कि तुम अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली में हरा सको। 42,000 वोट काटने के बाद भी पैसे ,जूते साड़ियां बांटी, तब चुनाव चोरी किया। भीख मांग लेते तो केजरीवाल वैसे ही दे देते। जो RSS / BJP के लोग भगवान राम के घर में चोरी कर लें , उनके लिए चुनाव चोरी क्या चीज है। तुम्हें शर्म नहीं आएगी।’

ये भी पढ़ें:राम मंदिर दान चोरी: केजरीवाल-प्रियंका समेत इन नेताओं से मांगे जाएं सबूत-VHP
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Delhi News Ncr News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।