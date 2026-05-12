पीएम मोदी की ‘WFH-पेट्रोल’ वाली बात पर अरविंद केजरीवाल को क्या शक? 3 सवाल, एक चूक भी
अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वर्क फ्रॉम होम समेत किए गए 7 अपीलों को लेकर तीन सवाल खड़े किए हैं। केजरीवाल ने कहा कि आज तक देश में इतने कठोर कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने कहा कि पीएम देश की सही हालत बताएं।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई 7 अपीलों को लेकर शक हो रहा है। उन्हें आशंका है कि कहीं ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के अलावा कोई और वजह तो नहीं है, जिसकी वजह से इतने कठोर कदम उठाने को कहा जा रहा है। केजरीवाल ने पीएम मोदी की अपीलों को देश के इतिहास में सबसे कठोर बताते हुए तीन सवाल पूछे हैं। हालांकि, इस दौरान वह एक चूक भी कर गए और बार-बार ईरान-अमेरिका युद्ध को इराक-अमेरिका युद्ध कहते रहे।
दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के साथ मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की तरफ से की गई 7 अपीलों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि देश 1950 के बाद अब तक कई संकटों से गुजरा, कभी पाकिस्तान-चीन से युद्ध हुआ, आर्थिक मंदी से भी गुजरा, लेकिन इतने कठोर कदम आज तक किसी प्रधानमंत्री ने देशवासियों को लेने के लिए नहीं कहे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी अपील की थी, इंदिरा गांधी जी ने भी एक बार सोना नहीं खरीदने की अपील की थी। लेकिन इतने कठोर 7 कदम उठाने को किसी ने नहीं कहा। पूरा देश सदमें में है।
देश की सही स्थिति का पता चले, अफवाहों का बाजार गर्म: केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने तीन सवाल पूछते हुए पीएम मोदी से जवाब मांगे। उन्होंने कहा, ‘मेरी तीन गुजारिश है पीएम से। एक तो यह कि आपने इतना कठोर कदम उठाने को कहा है तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है और आने वाले समय में और बुरा हो सकता है। देश यह जानना चाहता है कि हम कहां खड़े हैं। आपने हमें कहा, हम सब देशभक्त हैं, कठोर से कठोर कदम भी उठाएंगे। कठिनाइयां उठाएंगे, कुर्बानियां भी देंगे। लेकिन पता तो चले कि देश कहां खड़ा है। सिर्फ आदेश देने भर से काम तो नहीं चलेगा। पीएम से पहला निवेदन है कि आज हमारी इकॉनमी क्या स्थिति है? और आने वाले एक साल में क्या स्थिति रहने का अंदेशा है, इसकी सारी जानकारी साझा करें नहीं तो लोगों के मन में शंका होती है। अफवाहों का बाजार गर्म है। यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है।’
कहीं युद्ध के अलावा कोई और वजह तो नहीं: केजरीवाल
केजरीवाल ने कहा, 'दूसरा, हम जानते हैं कि यह ईरान और अमेरिका (केजरीवाल ने इराक-अमेरिका कहा) के बीच चल रहे युद्ध की वजह से हो रहा है। लेकिन ईरान-अमेरिका (यहां भी वही चूक) युद्ध से तो पूरी दुनिया प्रभावित है। लेकिन किसी भी देश की सरकार ने इस तरह के सात कदम उठाने को नहीं कहा। इससे शंका पैदा होती है कि ईरान-अमेरिका (तीसरी बार भी चूक) युद्ध के अलावा कोई स्थिति तो खराब नहीं है, हमारा देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। दूसरी मेरी मोदी जी से प्रार्थना है कि देश को बताएं कि जो कदम किसी देश ने नहीं उठाए, वे सिर्फ भारत को उठाने की क्या जरूरत पड़ी?'
मिडिल क्लास पर ही पूरा बोझ क्यों: AAP चीफ
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सारा बोझ देश के मिडिल क्लास पर डाला जा रहा है, जबकि शुरुआत मंत्रियों और अफसरों से होनी चाहिए थी। केजरीवाल ने कहा, ' इसका सारा बोझ मिडिल क्लास पर क्यों डाला जा रहा है, विदेश मत जाओ, सोना मत खरीदो, पेट्रोल-डीजल गाड़ी इस्तेमाल मत करो, मिडिल क्लास बहुत देशभक्त है, कुछ भी करेगा। लेकिन सिर्फ मिडिल क्लास क्यों? सबसे पहले देश की सरकार को कुर्बानी देनी चाहिए थी, अपना खर्च घटाना चाहिए था। सरकार ने कोई कटौती नहीं की। देश के पीएम और सभी मंत्री अपने खर्चे घटाएं। कोई कटौती नहीं की, विदेश भी जा रहे हैं। इसके बाद अफसरों से उम्मीद की जाती कि वह कम करें। इसके बाद देश के अल्ट्रा रिच, जिनमें कुछ मोदी जी के दोस्त हैं, उनसे भी कोई अपील नहीं की गई। सिर्फ मिडिल क्लास से अपील की गई। सिर्फ हम क्यों, अडाणी जी कुर्बानी नहीं करेंगी, मोदी जी नहीं करेंगे? चुन के मिडिल क्लास को टारगेट ना किया जाए।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप