केजरीवाल को तो पहले से पता था; जस्टिस स्वर्ण कांता के खिलाफ 'बच्चों वाली दलील' पर CBI
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा खुद को शराब घोटाले से जुड़े केस से अलग कर लें। इसलिए उन्होंने हितों के टकराव का आरोप लगाया। सीबीआई ने उनके आरोपों को गलत बताया।
दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की 'रिक्यूजल याचिका' में पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से दायर अतिरिक्त हलफनामे की दलीलों का केंद्रीय जांच एजेंसी ने पुरजोर विरोध किया है। अरविंद केजरीवाल की मांग है कि कथित शराब घोटाले से जुड़े केस से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा खुद को अलग कर लें। आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया ने सोमवार को एक घंटे से अधिक समय तक खुद जिरह करने के बाद गुरुवार को एक एफिडेविट भी दाखिल किया।
अदालत ने अरविंद केजरीवाल के हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिया, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि फैसला सुरक्षित किया जा चुका है और मामले को दोबारा नहीं खोला जाएगा। हलफनामे में अरविंद केजरीवाल की दलील है कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में शामिल हैं और चूंकि सीबीआई का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल उन्हें केसों का आवंटन करते हैं, इसलिए यह सीधे तौर पर हितों को टकराव का मामला बनता है। केजरीवाल के हलफनामे पर सीबीआई ने भी अपना जवाब दाखिल किया और आरोप लगाया कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ ऑनलाइन अभियान चलाया जा रहा है।
अरविंद केजरीवाल के दावे के जवाब में सीबीआई ने कहा कि जस्टिस के खिलाफ एक सुनियोजित और कटु ऑनलाइन अभियान चलाया जा रहा है। सीबीआई ने कहा कि उन पर दबाव डालने के लिए सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के प्रमुख और अन्य लोगों की ओर से चुनिंदा और अपमानजनक जानकारी फैलाई जा रही है। अपनी लिखित दलीलों में, एजेंसी ने कहा कि न्यायाधीश के बच्चों को दिए गए सरकारी पैनल के काम के संबंध में 'मनगढ़ंत आरोपों' वाली गलत सूचना सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही है।
सीबीआई ने कहा- केजरीवाल के पास पहले से थी जानकारी
जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि जिन तथ्यों को नए हलफनामे में पेश करके केजरीवाल ने हितों के टकराव का दावा किया है वे उनकी जानकारी में पहले से थे। सीबीआई ने इस बात का खंडन किया कि जस्टिस स्वर्ण कांता के बेटे ईशान शर्मा को हाल ही में केंद्र सरकार के पैनल में शामिल किया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि वह 2022 से ही इसमें शामिल हैं। सीबीआई ने कहा कि जिस आरटीआई का जिक्र किया गया है उसे 11 फरवरी को एक ऐसे व्यक्ति ने दाखिल किया जो इस मामले में वादी नहीं है। इसकी जानकारी उन्हें 18 मार्च को दी गई। सीबीआई ने कहा कि जैसे ही 6 अप्रैल को जस्टिस शर्मा ने रिक्यूजल याचिका पर सीबीआई से अपना जवाब दाखिल करने को कहा, अचानक आरटीआई एक्टिविस्ट का ट्वीट आया और उन बातों को 'खुलासा' किया गया जिनकी जानकारी केजरीवाल को 18 मार्च से ही थी। सीबीआई ने कहा, 'इस ट्वीट को तुरंत अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं ने रीट्वीट किया।' सीबीआई ने कहा कि 9 अप्रैल से ही जस्टिस के खिलाफ ऑनलाइन कैंपेन चलाया जा रहा है।
सीबीआई ने केजरीवाल की दलीलों का विरोध करते हुए यह भी कहा कि पूर्व सीएम और अन्य को 'विश्वास' था कि आरोपमुक्त होने में सफलता मिलेगी और इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, जिसे रोस्टर के हिसाब से जस्टिस शर्मा के सामने सूचीबद्ध किया जाएगा।
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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