पंजाब के बाद अब दिल्ली के लिए केजरीवाल की अपील, AAP कार्यकर्ताओं को ये निर्देश

इससे पहले एक दिन पंजाब में मचे त्राहिमाम से आहत लोगों की मदद के लिए केजरीवाल ने दिल्ली से अपने नेताओं को वहां राहत सामग्री के सथ जाने को कहा था। इसके साथ सभी आप विधायकों-सांसदों से एक महीने की सैलरी पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद में देने के लिए कहा था।

देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात हैं। दिल्ली के प्रमुख इलाकों तक में पानी घुस गया है। सड़कें लबालब हैं तो वहीं यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। इस दृष्य ने 2023 के बाढ़ की भी याद दिला दी है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सभी आप कार्यकर्ताओं से दिल्ली की बाढ़ में फंसे और प्रभावित लोगों की मदद करने के निर्देश दिए हैं।

एक निजी चैनल का वीडियो शेयर करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई निचले इलाकों में पानी भर गया है।मैं AAP के सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि प्रशासन के साथ मिलकर राहत व बचाव कार्यों में जुट जाएं और हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाएं।

इससे पहले एक दिन पंजाब में मचे त्राहिमाम से आहत लोगों की मदद के लिए केजरीवाल ने दिल्ली से अपने नेताओं को वहां राहत सामग्री के सथ जाने को कहा था। इसके साथ सभी आप विधायकों-सांसदों से एक महीने की सैलरी पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद में देने के लिए कहा था। उसके बाद सौरभ भारद्वाज, सांसद संदीप पाठक, विधायक कुलदीप कुमार और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पंजाब पहुंचकर लोगों की मदद में जुट गए।