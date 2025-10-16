Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsArvind Kejriwal appeal to assam government on Zubeen garg death mystery asks for independent investigation

यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी; जुबिन गर्ग मौत मामले में केजरीवाल की असम सरकार से ये अपील

संक्षेप: Zubeen Garg Death Case: अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार से हमारी अपील है कि जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस मामले की निष्पक्ष और तेज जांच कराई जाए। इस मामले की न्यायिक प्रक्रिया को भी तेज किया जाए।

Thu, 16 Oct 2025 05:17 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी; जुबिन गर्ग मौत मामले में केजरीवाल की असम सरकार से ये अपील

मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मौत ने असम ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जुबीन के फैंस उनके इस तरह से रुखसत होने को भुला नहीं पा रहे हैं। इस केस में 5 संदिग्ध गिरफ्तार भी हो चुके हैं। उनकी संदिग्ध मौत की जांच चल रही है और इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने असम सरकार से खास अपील की है। केजरीवाल ने हिमंता सरकार से इस मामले में निष्पक्ष जांच करने और कार्रवाई को तेज करने का आग्रह किया है।

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पोस्ट पर कहा कि पिछले महीने मशहूर गायक जुबिन गर्ग जी की संदिग्ध मौत ने पूरे असम ही नहीं,बल्कि देशभर के संगीत प्रेमियों को झकझोर दिया था। सरकार से हमारी अपील है कि जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस मामले की निष्पक्ष और तेज़ जांच कराई जाए। इस मामले की न्यायिक प्रक्रिया को भी तेज किया जाए। जुबिन जी के परिजनों और करोड़ों प्रशंसकों को न्याय मिलना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

जुबिन गर्ग मौत मामले में आई ताजा अपडेट की बात करें तो सिंगापुर पुलिस के अधिकारियों ने असम पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) को अपने देश की यात्रा करने की इजाजत दे दी है। यह टीम (SIT) गायक ज़ुबीन गर्ग की मौत की जांच कर रही है। यह जानकारी गुरुवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जानकारी दी है कि असम पुलिस की एक टीम 20 अक्टूबर को सिंगापुर के लिए रवाना होगी, जो अगले दिन यानी 21 अक्टूबर को वहां के पुलिस अधिकारियों से मिलेगी।सीएम सरमा ने बुधवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस.जयशंकर और सिंगापुर की कार्यवाहक उच्चायुक्त एलिस चेंग से मुलाकात की थी,जहां उन्होंने असम पुलिस टीम के सिंगापुर दौरे की संभावना पर चर्चा की थी।