यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी; जुबिन गर्ग मौत मामले में केजरीवाल की असम सरकार से ये अपील

संक्षेप: Zubeen Garg Death Case: अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार से हमारी अपील है कि जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस मामले की निष्पक्ष और तेज जांच कराई जाए। इस मामले की न्यायिक प्रक्रिया को भी तेज किया जाए।

मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मौत ने असम ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जुबीन के फैंस उनके इस तरह से रुखसत होने को भुला नहीं पा रहे हैं। इस केस में 5 संदिग्ध गिरफ्तार भी हो चुके हैं। उनकी संदिग्ध मौत की जांच चल रही है और इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने असम सरकार से खास अपील की है। केजरीवाल ने हिमंता सरकार से इस मामले में निष्पक्ष जांच करने और कार्रवाई को तेज करने का आग्रह किया है।

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पोस्ट पर कहा कि पिछले महीने मशहूर गायक जुबिन गर्ग जी की संदिग्ध मौत ने पूरे असम ही नहीं,बल्कि देशभर के संगीत प्रेमियों को झकझोर दिया था। सरकार से हमारी अपील है कि जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस मामले की निष्पक्ष और तेज़ जांच कराई जाए। इस मामले की न्यायिक प्रक्रिया को भी तेज किया जाए। जुबिन जी के परिजनों और करोड़ों प्रशंसकों को न्याय मिलना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।