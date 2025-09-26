रावण का अंत हुआ, कंस का भी अंत हुआ; सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़के केजरीवाल
आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि रावण का भी अंत हुआ था। कंस का भी अंत हुआ था। हिटलर और मुसोलिनी का भी अंत हुआ था। और आज उन सब लोगों से लोग नफरत करते हैं। आप सुप्रीमो ने कहा कि आज हमारे देश में तानाशाही चरम पर है। तानाशाही और अहंकार करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है।
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी निंदा की है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी दिखाती है कि भाजपा की केंद्र सरकार को अपना अंत नजर आ रहा है।
जैसे कंस को अपना अंत नजर आ रहा था, सुनाई दे रहा था और डर के मारे वो देवकी की हर संतान को अपना काल समझ रहा था। वैसे ही आज भाजपा की सरकार को हर आंदोलन में इनकी सत्ता का काल नजर आ रहा है। इनके सोशल मीडिया के हैंडल्स पर ये डर दिख रहा है। ये डर अच्छा है।
वहीं, आम आदमी पार्टी के एक्स अकाउंट पर कहा गया है कि लद्दाख के हक और अधिकारों की आवाज उठाने के लिए मोदी सरकार ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके बता दिया है कि वह पूरी तरह से तानाशाही पर उतर आई है। आम आदमी पार्टी मोदी सरकार के इस कदम का विरोध करती है। हम लद्दाख के लोगों की इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं।