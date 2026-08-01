अरविंद केजरीवाल ने खोला मोर्चा, PM आवास तक मार्च का ऐलान; बोले-हमारी तीन मांगें
अरविंद केजरीवाल ने ई20 के खिलाफ आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी के आवास की ओर मार्च का ऐलान किया है। उन्होंने 100 लोगों को उनके साथ जाने की अपील की है।
आम आमदी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ई20 के खिलाफ आयोजित कार्यक्रम में पीएम आवास की ओर मार्च का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वह मंगलवार को 100 लोगों के साथ पीएम मोदी के आवास की ओर जाएंगे। उन्होंने कहा है कि केवल ऐसे 100 लोग मेरे साथ आएं जिन्हें डंडे खाने और जेल जाने से डर ना लगता हो। इसी के साथ उन्होंने तीन मांगे भी की है।
'कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया' में ई20 ईंधन पर आयोजित एक 'टाउन हॉल' बैठक को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि वह मंगलवार दोपहर को हस्ताक्षर अभियान के तहत ज्ञापन इकट्ठा करेंगे और लगभग 100 लोगों के साथ लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम आवास की ओर कूच करेंगे।
क्या है तीन मांगे?
अरविंद केजरीवाल ने मांग है कि पेट्रोल पंपों पर लोगों को 'ई20' और शुद्ध पेट्रोल के बीच ऑप्शन दिए जाने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ई20 पेट्रोल की कीमतों को कम करने और पेट्रोल की कीमत में कटौती किए जाने की भी मांग की। उन्होंने कहा, पेट्रोल का दाम 84 रुपए/लीटर से कम होना चाहिए।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सरकार से उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की भी अपील की जिसका हवाला देकर दावा किया जा रहा है कि ई20 से गाड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचता है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार का कहना है कि स्टडीकी जा रही है और ई20 से वाहनों को कोई नुकसान नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि वे उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा, सरकार कोई स्टडी नहीं कर रही केवल धोखा दे रही है। मेरी देश के लोगों से अपील है कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां खरीदना बंद कर दें। जब तक देश में E100 की गाड़ियां बनना शुरू न हो जाएं, गाड़ी न खरीदें। यह सरकार आपको बर्बाद कर देगी। इसी के साथ उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी अमेरिका को खुश करने के लिए देश के ऊपर ईथेनॉल थोप रहे हैं।
लोगों से वीडियो बनाने की अपील
अरविंद केजरीवाल ने ई20 से होने वाली परेशानी को लेकर वीडियो बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार का थोपा गया ई20 पेट्रोल लाखों लोगों की परेशानी बन चुका है। आप भी अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर मुझे टैग कीजिए। मैं आपके वीडियो अपने अकाउंट से पोस्ट करूंगा।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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