Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अरविंद केजरीवाल ने खोला मोर्चा, PM आवास तक मार्च का ऐलान; बोले-हमारी तीन मांगें

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

अरविंद केजरीवाल ने ई20 के खिलाफ आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी के आवास की ओर मार्च का ऐलान किया है। उन्होंने 100 लोगों को उनके साथ जाने की अपील की है। 

अरविंद केजरीवाल ने खोला मोर्चा, PM आवास तक मार्च का ऐलान; बोले-हमारी तीन मांगें
अरविंद केजरीवाल ने किया पीएम आवास की ओर मार्च का ऐलान

आम आमदी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ई20 के खिलाफ आयोजित कार्यक्रम में पीएम आवास की ओर मार्च का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वह मंगलवार को 100 लोगों के साथ पीएम मोदी के आवास की ओर जाएंगे। उन्होंने कहा है कि केवल ऐसे 100 लोग मेरे साथ आएं जिन्हें डंडे खाने और जेल जाने से डर ना लगता हो। इसी के साथ उन्होंने तीन मांगे भी की है।

'कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया' में ई20 ईंधन पर आयोजित एक 'टाउन हॉल' बैठक को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि वह मंगलवार दोपहर को हस्ताक्षर अभियान के तहत ज्ञापन इकट्ठा करेंगे और लगभग 100 लोगों के साथ लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम आवास की ओर कूच करेंगे।

ये भी पढ़ें:अरविंद केजरीवाल ने E20 वाले मंच से किया ऐलान- हमारे बीच आए मोदी जी; फिर लगे ठहाक

क्या है तीन मांगे?

अरविंद केजरीवाल ने मांग है कि पेट्रोल पंपों पर लोगों को 'ई20' और शुद्ध पेट्रोल के बीच ऑप्शन दिए जाने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ई20 पेट्रोल की कीमतों को कम करने और पेट्रोल की कीमत में कटौती किए जाने की भी मांग की। उन्होंने कहा, पेट्रोल का दाम 84 रुपए/लीटर से कम होना चाहिए।

ये भी पढ़ें:मोदी जी शांति से E20 वापस लो नहीं तो...; अरविंद केजरीवाल की क्या चेतावनी

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सरकार से उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की भी अपील की जिसका हवाला देकर दावा किया जा रहा है कि ई20 से गाड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचता है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार का कहना है कि स्टडीकी जा रही है और ई20 से वाहनों को कोई नुकसान नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि वे उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा, सरकार कोई स्टडी नहीं कर रही केवल धोखा दे रही है। मेरी देश के लोगों से अपील है कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां खरीदना बंद कर दें। जब तक देश में E100 की गाड़ियां बनना शुरू न हो जाएं, गाड़ी न खरीदें। यह सरकार आपको बर्बाद कर देगी। इसी के साथ उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी अमेरिका को खुश करने के लिए देश के ऊपर ईथेनॉल थोप रहे हैं।

लोगों से वीडियो बनाने की अपील

अरविंद केजरीवाल ने ई20 से होने वाली परेशानी को लेकर वीडियो बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार का थोपा गया ई20 पेट्रोल लाखों लोगों की परेशानी बन चुका है। आप भी अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर मुझे टैग कीजिए। मैं आपके वीडियो अपने अकाउंट से पोस्ट करूंगा।

ये भी पढ़ें:पेपर के बाद पेट्रोल वाला आंदोलन! अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान
ये भी पढ़ें:'हिंदू बेचारा कंफ्यूज है' अरविंद केजरीवाल ने क्यों कही ऐसी बात?
Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Arvind Kejriwal
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।