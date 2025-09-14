PAK से मैच खेलना देश के साथ गद्दारी; एशिया कप के बहाने फिर भड़के केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने आज उन्हीं के पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के एक एक्स पोस्ट पर रिपोस्ट करते हुए लिखा कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलना देश के साथ गद्दारी है। हर भारतीय इस बात से बेहद गुस्से में है। सौरभ भारद्वाज ने ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा था कि खून और खेल एक साथ नही चल सकते।

आज दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मैच खेला जाना है। दोनों के बीच होने वाले इस मुकाबले को लेकर भारत का एक वर्ग काफी गुस्से में है। उसने पीएम मोदी,अमित शाह से इसे कैंसिल कराने और बीसीसीआई को काफी भला-बुरा कहा। सोशल मीडिया पर तो बायकॉट करने की अपील जोर पकड़ रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल ने फिर इस मैच के बहाने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलना देश के साथ गद्दारी करना है। उन्होंने शनिवार को भी इस मैच के लिए पीएम मोदी पर हमला किया था।

अरविंद केजरीवाल ने आज उन्हीं के पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के एक एक्स पोस्ट पर रिपोस्ट करते हुए लिखा कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलना देश के साथ गद्दारी है। हर भारतीय इस बात से बेहद गुस्से में है। सौरभ भारद्वाज ने ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा था कि खून और खेल एक साथ नही चल सकते। इसके लिए उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें आईसीसी के चेयरमैन जय शाह, पीएम मोदी और मंत्री अनुराग ठाकुर पर निशाना साधा गया है।