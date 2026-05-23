गुरुग्राम पहुंचे अरविंद केजरीवाल और पंजाब के CM भगवंत मान, भोंडसी जेल में संजीव अरोड़ा से की मुलाकात
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्रा भगवंत मान गुरुग्राम के भोंडसी जेल पहुंचे। दोनों ने यहां पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से मुलाकात की। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पंजाब के मंत्री को ई़डी ने गिरफ्तार किया था जिन्हें अदालत ने जेल भेजा था।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्रा भगवंत मान गुरुग्राम के भोंडसी जेल पहुंचे। दोनों ने यहां पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से मुलाकात की। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पंजाब के मंत्री को ई़डी ने गिरफ्तार किया था जिन्हें अदालत ने जेल भेजा था। मोबाइल फोन की बिक्री से जुड़े कथित 100 करोड़ रुपए के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में अरोड़ा को 9 मई को चंडीगढ़ स्थित उनके आधिकारिक आवास से ईडी ने गिरफ्तार किया था।
18 मई को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई एक जून को होगी। कोर्ट में पेशी के दौरान अरोड़ा भावुक नजर आए। परिवार से मुलाकात के दौरान उन्होंने बेटी कृतिका अरोड़ा को गले लगाया और रो पड़े। इस दौरान पुत्री की आंखों में भी आंसू आ गये। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविन्द केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर अरोड़ा के समर्थन में एक पोस्ट में लिखा कि वह बहादुर और देशभक्त हैं और पूरे पंजाब को उन पर गर्व है।
अरोड़ा के पार्टनर भी दिल्ली तलब
इधर, गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली संजीव अरोड़ा की याचिका पर सोमवार को पंजाब एंड हरयाणा हाई कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, जहां ईडी अपना जवाब दाखिल करेगी। मामले की जांच अब अफसरशाही तक पहुंचती दिखाई दे रही है। ईडी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी बसंत गर्ग समेत तीन अधिकारियों को तलब किया है। वहीं, ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) के चीफ संदीप कुमार दस्तावेजों के साथ जालंधर स्थित ईडी कार्यालय में पेश हो चुके हैं। संजीव अरोड़ा के दो कारोबारी साझेदारों को भी दिल्ली तलब किया गया है।
ईडी के जालंधर जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत गमाडा से न्यू चंडीगढ़ के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स से जुड़े रिकॉर्ड मांगे हैं। इसी सिलसिले में आठ और नौ मई को कई नामी बिल्डरों के ठिकानों पर छापेमारी भी की गई थी। इसके अलावा, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पावरकॉम) के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बसंत गर्ग, निदेशक (वाणिज्यिक) हरशरण कौर नेहन तथा कारोबारी साझेदार हेमंत सूद और चंद्रशेखर को भी ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया है।
वार्ता से इनपुट
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अदिति शर्मा
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