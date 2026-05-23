Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गुरुग्राम पहुंचे अरविंद केजरीवाल और पंजाब के CM भगवंत मान, भोंडसी जेल में संजीव अरोड़ा से की मुलाकात

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्रा भगवंत मान गुरुग्राम के भोंडसी जेल पहुंचे। दोनों ने यहां पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से मुलाकात की। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पंजाब के मंत्री को ई़डी ने गिरफ्तार किया था जिन्हें अदालत ने जेल भेजा था।

गुरुग्राम पहुंचे अरविंद केजरीवाल और पंजाब के CM भगवंत मान, भोंडसी जेल में संजीव अरोड़ा से की मुलाकात

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्रा भगवंत मान गुरुग्राम के भोंडसी जेल पहुंचे। दोनों ने यहां पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से मुलाकात की। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पंजाब के मंत्री को ई़डी ने गिरफ्तार किया था जिन्हें अदालत ने जेल भेजा था। मोबाइल फोन की बिक्री से जुड़े कथित 100 करोड़ रुपए के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में अरोड़ा को 9 मई को चंडीगढ़ स्थित उनके आधिकारिक आवास से ईडी ने गिरफ्तार किया था।

18 मई को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई एक जून को होगी। कोर्ट में पेशी के दौरान अरोड़ा भावुक नजर आए। परिवार से मुलाकात के दौरान उन्होंने बेटी कृतिका अरोड़ा को गले लगाया और रो पड़े। इस दौरान पुत्री की आंखों में भी आंसू आ गये। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविन्द केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर अरोड़ा के समर्थन में एक पोस्ट में लिखा कि वह बहादुर और देशभक्त हैं और पूरे पंजाब को उन पर गर्व है।

ये भी पढ़ें:केजरीवाल पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा वाली तीसरी मुश्किल, दो और नेताओं पर भी केस

अरोड़ा के पार्टनर भी दिल्ली तलब

इधर, गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली संजीव अरोड़ा की याचिका पर सोमवार को पंजाब एंड हरयाणा हाई कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, जहां ईडी अपना जवाब दाखिल करेगी। मामले की जांच अब अफसरशाही तक पहुंचती दिखाई दे रही है। ईडी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी बसंत गर्ग समेत तीन अधिकारियों को तलब किया है। वहीं, ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) के चीफ संदीप कुमार दस्तावेजों के साथ जालंधर स्थित ईडी कार्यालय में पेश हो चुके हैं। संजीव अरोड़ा के दो कारोबारी साझेदारों को भी दिल्ली तलब किया गया है।

ये भी पढ़ें:केजरीवाल-सिसोदिया को अयोग्य घोषित करने की मांग, दिल्ली HC में PIL; क्या दलील?

ईडी के जालंधर जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत गमाडा से न्यू चंडीगढ़ के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स से जुड़े रिकॉर्ड मांगे हैं। इसी सिलसिले में आठ और नौ मई को कई नामी बिल्डरों के ठिकानों पर छापेमारी भी की गई थी। इसके अलावा, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पावरकॉम) के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बसंत गर्ग, निदेशक (वाणिज्यिक) हरशरण कौर नेहन तथा कारोबारी साझेदार हेमंत सूद और चंद्रशेखर को भी ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया है।

ये भी पढ़ें:बेटी से लिपटकर फूट-फूटकर रोए पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा, कोर्ट ने भेजा जेल
ये भी पढ़ें:14 दिन जेल भेजे गए मंत्री संजीव अरोड़ा, कोर्ट में बेटी से मिलकर फूट-फूटकर रोए

वार्ता से इनपुट

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Arvind Kejriwal Aam Aadmi Party
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।