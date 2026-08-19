सत्येंद्र जैन अपनी गिरफ्तारी पर मुस्कुराते हुए क्या बोले, केजरीवाल का अमित शाह के फोन वाला दावा
आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने दावा किया गया गृह मंत्री अमित शाह ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के लिए एसीबी को फोन किया था। जैन को एसीबी ने दिल्ली जल बोर्ड के कथित घोटाले से जुड़े एक केस में गिरफ्तार किया है।
दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच घमासान तेज हो गया है। 'आप' के मुखिया अरविंद केजरीवाल अपने करीबी नेता सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। अब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर नया दावा कर दिया है। केजरीवाल ने एक एसीबी अधिकारी से बातचीत का दावा करते हुए कहा कि अमित शाह का फोन आने के बाद जैन को गिरफ्तार किया गया, जबकि एजेंसी का ऐसा कोई प्लान नहीं था। वहीं, सत्येंद्र जैन ने गिरफ्तारी के बाद पहली प्रतिक्रिया में मुस्कुराते हुए कहा कि पंजाब चुनाव की वजह से ऐसा किया गया है। उन्होंने इसे राजनीतिक केस भी बताया।
दिल्ली जल बोर्ड के सीवरेज वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) को अपग्रेड किए जाने को लेकर टेंडर में हेराफेरी और रिश्वतखोरी के आरोपों के इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने सत्येंद्र जैन समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले को फर्जी बता चुके अरविंद कजेरीवाल ने बुधवार को आरोप लगाया कि गृहमंत्री अमित शाह के कहने पर एसीबी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। उन्होंने एसीबी के एक अधिकारी से बातचीत का हवाला देकर यह दावा किया है।
अरविंद केजरीवाल का अमित शाह को लेकर क्या दावा
केजरीवाल ने एक पोस्ट में लिखा, 'ACB के एक अधिकारी ने बताया- सुबह तक ACB का सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने का कोई प्लान नहीं था। फिर दोपहर में अमित शाह जी का सीधे फोन आया कि गिरफ्तार कर लो। तब गिरफ्तार किया। जाहिर है कि अब गिरफ्तारी इस बात से नहीं होती कि किसी ने कोई गुनाह किया है या नहीं बल्कि इस बात से होती है कि वे दोनों किसे गिरफ्तार करना चाहते हैं।' केजरीवाल ने एक अन्य पोस्ट में सवाल किया, अमित शाह जी बताएं कि उन्होंने जांच एजेंसी पर दबाव डालकर सत्येन्द्र जैन को क्यों गिरफ्तार करवाया। 'आप' प्रमुख केजरीवाल ने दावा किया कि यह एक 'फर्जी' मामला है, ठीक वैसे ही जैसे जैन के खिलाफ पिछला मामला भी 'मनगढ़ंत' था। उन्होंने कहा कि यह मामला भी आखिर में झूठा साबित होगा।
मुस्कान के साथ क्या बोले सत्येंद्र जैन
मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में पहले ही करीब ढाई साल जेल में बिता चुके सत्येंद्र जैन को जब बुधवार को अदालत में पेश किया गया तो उन्हें चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कोर्ट रूप के बाहर उन्होंने मुस्कान के साथ अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। गिरफ्तारी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, 'पंजाब चुनाव की वजह से यह सब किया जा रहा है।' एसटीपी टेंडर भ्रष्टाचार मामले में एसीबी ने सत्येंद्र जैन और अन्य आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और 14 दिन के न्यायिक हिरासत की मांग की।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप