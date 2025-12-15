Hindustan Hindi News
केजरीवाल से अखिलेश यादव तक, क्यों एक फिल्म देखने जुटे कई नेता- VIDEO

संक्षेप:

राष्ट्रीय राजधानी में एक फिल्म देखने के लिए आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ ही विपक्ष के नेताओं को जमावड़ा देखा गया। क्यों एक फिल्म देखने पहुंचे कई विपक्षी नेता…

Dec 15, 2025 10:19 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में फिल्म 'पारो पिनाकी की कहानी' की स्क्रीनिंग हुई। इसमें आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ ही विपक्ष के नेता शामिल हुए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी समेत इन विपक्षी नेताओं ने फिल्म देखी और इसको सराहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फिल्म की तारीफ करते हुए कहा कि यह फिल्म एक सामाजिक मुद्दे पर है जिसे कोई छूना नहीं चाहता है।

क्यों यह फिल्म देखने पहुंचे विपक्षी नेता?

दरअसल, यह फिल्म आम आदमी पार्टी (आप) सांसद संजय सिंह की बेटी इशिता सिंह की है। सोमवार को इसकी स्क्रीनिंग थी। इसके लिए तमाम विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लगा था। चूंकि संजय सिंह विपक्ष के कद्दावर नेताओं में शुमार हैं इस वजह से विपक्षी दलों के दिग्गज इस फिल्म को देखने पहुंचे थे।

पिता की तरह ही देती हैं जोरदार भाषण

संजय सिंह की बेटी इशिता अभिनेत्री हैं। वह फिल्म 'मुल्क' में भी अभिनय कर चुकी हैं। इशिता राजनीतिक कार्यक्रमों में भी ऐक्टिव रहती हैं। उन्हें यूपी की कुछ सभाओं में पिता के समर्थन में भाषण देते हुए भी देखा जा चुका है। वह अपने पिता की तरह ही आक्रामक अंदाज में भाषण देती हैं।

फिल्म में दो बड़े मुद्दे- अरविंद केजरीवाल

फिल्म को देखने के बाद आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने फिल्म 'पारो पिनाकी की कहानी' देखी। यह बहुत अच्छी फिल्म है। मैं फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर्स को बधाई देना चाहता हूं। यह फिल्म दो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाती है। 21वीं सदी में भी कुछ लोगों को नालों की सफाई के लिए अंदर भेजा जाता है। इनमें से कई लोगों को जान तक गंवानी पड़ती है। यह फिल्म लड़कियों की खरीद-फरोख्त का मुद्दा भी उठाती है।

ऐसे मुद्दे को कोई छूना नहीं चाहता- अखिलेश यादव

वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह फिल्म एक सामाजिक मुद्दे पर बात करती है जिसे कोई छूना नहीं चाहता। यह बताती है कि किन विषम परिस्थितियों में कुछ लोगों को काम करना पड़ता है। उनके हाथों में कोई मॉडर्न गैजेट नहीं होता। कई लोग तो अपनी जान गंवा देते हैं। उन्हें समाज में सम्मान भी नहीं मिलता है। यह अच्छी फिल्म है। मुझे उम्मीद है कि इस फिल्म का संदेश लोगों तक पहुंचेगा। इसके साथ ही उन्होंने सत्ताधारी भाजपा पर जोरदार हमला भी बोला।

Delhi News
