कोर्ट से आरोप मुक्त होने के बाद भगवान की शरण में केजरीवाल, हनुमान मंदिर में टेका माथा
शराब घोटाले मामले में कोर्ट से आरोप मुक्त किए गए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सार्वजनिक रूप से पहली बार नजर आए। उन्होंने यहां कनॉट प्लेस में अपने परिवार और साथी नेताओं के साथ हनुमान मंदिर में माथा टेका।
शराब घोटाला केस में कोर्ट से आरोप मुक्त होने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साथी नेता मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में मत्था टेका। इस दौरान केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी पत्नी सुनीता केजरीवाल, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, सांसद संजय सिंह, विधायक कुलदीप कुमार, पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे।
मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद सुनीता केजरीवाल ने कहा कि जनता व बजरंग बली के आशीर्वाद और बाबा साहब के बनाए संविधान की बदौलत कोर्ट से हम सभी को न्याय मिला। वहीं, मनीष सिसोदिया ने कहा कि जिनके ऊपर संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद हो, उनको डराना और हराना नामुमकिन है।
कोर्ट से आरोप मुक्त होने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से हनुमान मंदिर पहुंचे केजरीवाल के आने की सूचना मिलते ही आसपास उनके समर्थकों को जमावड़ा लग गया। लोगों ने अरविंद केजरीवाल से हाथ मिलाए, सेल्फी ली और कोर्ट में फर्जी केस से आरोप मुक्त होकर कट्टर ईमानदार की छवि वापस मिलने के लिए बधाई दी। इस दौरान महिलाओं में अरविंद केजरीवाल से मिलने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। महिलाओं ने अरविंद केजरीवाल के सिर पर हाथ रखकर दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। महिलाओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए उन्हें फर्जी केस बनाकर फंसाया गया था।
पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि आम आदमी पार्टी, हमारे नेताओं और हम सभी पर बजरंगबली की एक अलग स्तर की कृपा है और उनकी कृपा से ही हम सभी लोग इस पूरे मामले से आरोप मुक्त हुए हैं। यह पूरा मामला अब खत्म हो गया है। इस मामले में हम पहले दिन से कहते आ रहे थे कि सच्चाई की जीत होनी चाहिए, अंततः वही हुई है। इसलिए हम यहां भगवान का धन्यवाद करने आए हैं और प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर उनका धन्यवाद करेंगे।
दुर्गेश पाठक ने भाजपा के बयानों पर पटलवार करते हुए कहा कि भाजपा को अब बयान देने के बजाय माफी मांग लेनी चाहिए और इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए। उनको यह स्वीकार करना चाहिए कि हां, उन्होंने षड्यंत्र किया, उन्होंने छोटापन दिखाया और देश के संस्थानों का गलत इस्तेमाल किया। भाजपा को देश से माफी मांगनी चाहिए कि अब वे आगे ऐसा नहीं करेंगे। भाजपा को फिर से उसी लड़ाई-झगड़े में जाने के बजाय, अब माफी मांगने वाली मुद्रा में जाना चाहिए।
