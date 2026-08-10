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केजरीवाल को 2 मामलों में बरी करने पर ED की चुनौती, जवाब के लिए कितनी मोहलत?

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में ईडी की ओर से समन पर पेश नहीं होने के दो मामलों में केजरीवाल को बरी करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केजरीवाल को नोटिस जारी किया है।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी की याचिका पर नोटिस जारी किया है।

हेमलता कौशिक, नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल को ईडी की अर्जी पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। इस मामले में आबकारी नीति मामले के संबंध में समन जारी होने के बावजूद जांच एजेंसी के सामने पेश न होने के लिए दो मामलों में उन्हें बरी किए जाने को चुनौती दी गई है। केजरीवाल के वकील जस्टिस मनोज जैन की पीठ के सामने पेश हुए।

क्या बोले वकील?

बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि उन्होंने आप नेता की तरफ से इस मामले में वकालतनामा दाखिल किया है। केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनकी तरफ से आज वकालतनामा दायर कर दिया गया है। वह एक विस्तृत जवाब दाखिल करेंगे। इस पर पीठ ने कहा कि सुनवाई अदालत के 22 जनवरी के बरी करने के फैसले के खिलाफ ईडी की याचिकाओं को अगली सुनवाई के लिए सितंबर में सूचीबद्ध किया जा रहा है।

4 हफ्ते की मोहलत

पीठ ने बचाव पक्ष के वकील से कहा कि 4 हफ्ते में इस पर जवाब पेश करें। पीठ ने यह भी कहा कि वह सितंबर में ईडी की 2024 की याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर सकती है, जिसमें आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में केजरीवाल को जमानत देने के सुनवाई अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है।

केजरीवाल की अंतरिम जमानत का मामला SC में लंबित

ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि मामले को लंबे समय के लिए टाल दिया जाना चाहिए क्योंकि केजरीवाल की अंतरिम जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

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भेजे थे तीन सवाल

12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने धनशोधन मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी, जबकि धनशोधन के तहत गिरफ्तारी की जरूरत के पहलू पर तीन सवाल एक बड़ी पीठ को भेजे थे। 20 जून 2024 को केजरीवाल को राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी, जिस पर ईडी की याचिका पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी।

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जानबूझकर समन का जवाब नहीं देने का आरोप

समन के मामलों में जांच एजेंसी ने सत्र अदालत में अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने जानबूझकर समन का जवाब नहीं देकर और जांच में शामिल नहीं होकर उनकी बात नहीं मानी। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि अरविंद केजरीवाल ने बेमतलब की आपत्तियां उठाईं। जानबूझकर जांच में शामिल न होने का आधार बनाया।

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हाई कोर्ट में लंबित है याचिका

हालांकि अपने फैसले में सत्र अदालत ने कहा कि ईडी यह साबित करने में नाकाम रहा कि केजरीवाल ने जानबूझकर उन्हें जारी किए गए समन नहीं माने। ज्ञात रहे कि 27 फरवरी को सत्र अदालत ने केजरीवाल, सिसोदिया व 21 अन्य को आबकारी नीति मामले में यह कहते हुए बरी कर दिया था कि सीबीआई का मामला पूरी तरह से न्यायिक जांच में टिक नहीं पाया। बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई की याचिका भी हाई कोर्ट में लंबित है।

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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