क्या सबूत है कि वहां 'टिफिन रूम' था, 'फांसी घर' मामले में केजरीवाल का सवाल; शहीदों के अपमान का आरोप

Mar 07, 2026 11:11 am ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को 'फांसी घर' विवाद के सिलसिले में दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए। बाद में उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर शहीदों का अपमान करने का आरोप लगाया।

आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को 'फांसी घर' विवाद के सिलसिले में दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए। बाद में उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर ऐतिहासिक 'फांसी घर' को 'टिफिन रूम' बताकर शहीदों का अपमान करने का आरोप लगाया।

केजरीवाल के अलावा दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष राम निवास गोयल और तत्कालीन उपाध्यक्ष राखी बिरला भी समिति के सामने पेश हुए। हालांकि, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एक बार फिर कार्यवाही में अनुपस्थित रहे। बैठक के बाद केजरीवाल ने पत्रकारों से कहा कि 2022 में तत्कालीन स्पीकर गोयल के प्रयासों से ही विधानसभा परिसर में मौजूद एक 'फांसी घर' का खुलासा हुआ था, जहां कथित तौर पर अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी थी।

सरकार इन मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रही

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली बढ़ती जल बिलों, दूषित पानी, बढ़ी हुई स्कूल फीस और प्रदूषण संकट से जूझ रही है, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा दिल्ली में सत्ता में आई है, वह यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि यह 'फांसी घर' नहीं बल्कि 'टिफिन रूम' था। उन्होंने कहा कि गोयल ने पूरी जांच के बाद ही 'फांसी घर' का उद्घाटन करने का फैसला किया था।

केजरीवाल ने कहा कि मैंने समिति से पूछा कि उनके पास क्या सबूत हैं कि यह एक टिफिन रूम था। उनके पास कोई सबूत नहीं है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि वे जानबूझकर इसे टिफिन रूम बताकर स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं।

उनका उद्देश्य केवल राजनीति करना है

केजरीवाल ने कहा कि अगर भाजपा सरकार की किसी समिति ने मुझसे सीवर या सड़कों को ठीक करने के बारे में पूछा होता तो मुझे खुशी होती, ताकि मैं उनके साथ अपना अनुभव शेयर कर सकूं। मैं बस दिल्ली का विकास चाहता हूं। लेकिन भाजपा दिल्ली चलाना नहीं चाहती। उनका उद्देश्य काम करना नहीं, बल्कि केवल राजनीति करना है।

आप ने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल के दौरे के दौरान सुरक्षा में सेंध लगाई गई, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उनके निजी सुरक्षा अधिकारी को विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया। पार्टी ने कहा कि कई बार केजरीवाल पर हमले हो चुके हैं, फिर भी यह घटना घटी।

बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई

वहीं, विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह राजपूत ने सवाल किया कि बिना किसी ठोस तथ्य या ऐतिहासिक आधार के 'फांसी घर' स्थापित करने का निर्णय कैसे लिया गया। उन्होंने कहा कि यह बेहद चिंताजनक है कि इतने उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन लोग आज समिति के समक्ष अपने दावों के समर्थन में एक भी तथ्यात्मक दस्तावेज या सबूत पेश नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि समिति अब शुक्रवार को रिकॉर्ड किए गए बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी।

दिल्ली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बार-बार समिति के सामने पेश न होकर सदन की अवमानना ​​और विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि समिति और संविधान के खिलाफ की गई टिप्पणियां निंदनीय और पूरी तरह अस्वीकार्य हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

