अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने UP चुनाव पर कर लिया बड़ा फैसला, कहा- हमें 1% से कम वोट मिला था
आम आदमी पार्टी ने माना कि पिछली बार उसका प्रदर्शन यूपी में ठीक नहीं था और इसलिए इस बार रणनीति में बदलाव करते हुए कम सीटों पर अधिक मजबूती से लड़ने का फैसला किया गया है।
दिल्ली में सत्ता जाने के बाद पंजाब में सरकार बचाने और गुजरात, गोवा जैसे राज्यों में विस्तार के लिए मेहनत कर ही आम आदमी पार्टी (आप) ने उत्तर प्रदेश में हुई एक गलती का अहसास करते हुए अपनी रणनीति में बदलाव कर लिया है। जनसंख्या के हिसाब से देश के सबसे बड़े और 400 से अधिक विधानसभा सीटों वाले एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश में अगले ही साल विधानसभा का चुनाव होना है। भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा जैसी बड़ी पार्टियों के अलावा यहां कई छोटे दल भी दमखम तैयारी में जुटे हैं। इस बीच 'आप' ने भी अधिक क्षेत्रों की बजाय कुछ ही सीटों पर लेकिन दमदार तरीके से लड़ने का मन बनाया है।
उत्तर प्रदेश में पार्टी के विस्तार के लिए कई सालों से पसीना बहा रहे राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने नई रणनीति का खुलासा किया है। उन्होंने माना कि पिछली बार पार्टी का 349 सीटों पर लड़ने का फैसला मुफीद नहीं था। पार्टी को 1 पर्सेंट से भी कम वोट मिलने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परिणाम उनके लिए ठीक नहीं था। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में संजय सिंह ने कहा, 'उत्तर प्रदेश में पिछली बार हम लोग करीब साढ़े तीन सौ सीटों पर लड़े। परिणाम हमारे हक में बहुत अच्छा नहीं आया। एक पर्सेंट से भी कम वोट हमें मिला। लेकिन कुछ सीटों पर हमें 25-26 हजार, कहीं 10 हजार वोट मिले।'
राज्यसभा सांसद ने नगर पालिका चुनाव के नतीजों को बेहतर बताते हुए कहा कि इस बार बदली रणनीति के साथ उनकी पार्टी कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सांसद ने कहा, 'नगर पालिका में हमने बेहतर प्रदर्शन किया। नगर पालिका के चुनाव में हमारी करीब 250-300 सभासद-पार्षद जीते। हमारे करीब 10 चेयरमैन जीते। रामपुर जैसे नगर पालिका के चेयरमैन आम आदमी पार्टी के हैं। केमरी नगर पंचायत के चेयरमैन आम आदमी पार्टी के हैं। बरसाना में चेयरमैन आम आदमी पार्टी के हैं। ऐसे कई जगहों पर हमारे चेयरमैन जीतकर आए। तो नगर पालिका के चुनाव में हमने बेहतर प्रदर्शन किया। उसके बाद लगातार यूपी में हमारी पार्टी की सक्रियता बनी रही।'
सिर्फ लड़ने के लिए नहीं लड़ेंगे: संजय सिंह
संजय सिंह ने यह साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी इस बार पिछली बार की तरह यूपी की अधिकतर सीटों पर उम्मीदवार नहीं देगी, बल्कि मजबूत इलाकों में फोकस करेगी। उन्होंने कहा, 'इस बार वह 349 वाली तो बात नहीं रहेगी कि हम केवल चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ेंगे। इस बार की हमारी रणनीति है कि जहां भी लड़ेंगे मजबूती से लड़ेंगे। हालांकि, उन्होंने कोई आंकड़ा तो नहीं दिया, लेकिन यह साफ कर दिया है कि पार्टी सिर्फ उन सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी जहां उसे जीत की उम्मीद दिखेगी।
पिछले चुनाव में भी सपा से गठबंधन चाहती थी AAP, पर कांग्रेस से दिक्कत
आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से अच्छे रिश्ते हैं। पार्टी पिछले चुनाव में भी सपा से गठबंधन की चाह रखती थी, लेकिन कांग्रेस और सपा के साथ होने की वजह से उसे दूरी रखनी पड़ी। पार्टी ने अकेले ही 349 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे। इस बार फिर यदि सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तो पंजाब, गुजरात और गोवा जैसे राज्यों की वजह से अरविंद केजरीवाल को यूपी में इस गठबंधन से दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि इन राज्यों में आप को कांग्रेस से मुकाबला करना है।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप