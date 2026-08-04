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PM आवास के लिए निकले केजरीवाल को रास्ते में रोका, मुलाकात की मांग को लेकर सड़क पर बैठे

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च निकाल रहे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिल्ली पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया। पीएम से मिलने की जिंद ठाने 'आप' नेता सड़क पर ही बैठ गए हैं। वो E-20 पेट्रोल के खिलाफ पीएम मोदी को ज्ञापन सौंपना चाहते हैं।

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प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकाल रहे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस ने रास्ते में ही रोका।

इथेनॉल मिक्स वाले E-20 पेट्रोल के खिलाफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपने जा रहे आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और उनके कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने फिरोजशाह रोड पर ही रोक दिया। इसके बाद हर हाल में प्रधानमंत्री से मुलाकात की मांग पर अड़े केजरीवाल और उनके कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए हैं।

केजरीवाल और 'आप' के नेता पंडित रवि शंकर शुक्ला लेन से पीएम आवास की तरफ चले ही थे कि कुछ दूरी पर फिरोजशाह रोड पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल समेत सभी नेता-कार्यकर्ता फिरोज शाह रोड पर ही धरने पर बैठ गए हैं।

बता दें कि, दिल्ली पुलिस ने सोमवार को ही यह साफ कर दिया था कि 4 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास तक प्रस्तावित मार्च के लिए किसी को भी कोई अनुमति नहीं दी गई है और किसी भी अनधिकृत मार्च को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है।

केजरीवाल ने 3 दिन पहले किया था मार्च का ऐलान

केजरीवाल ने शनिवार को यहां 'नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट ई20' में घोषणा की थी कि वह 4 अगस्त को दोपहर 12 बजे 100 स्वयंसेवकों के साथ इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के खिलाफ एक ऑनलाइन अभियान के माध्यम से एकत्र किए गए दो लाख हस्ताक्षरों के साथ एक ज्ञापन सैंपने के लिए प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करेंगे।

AAP सुप्रीमो ने केद्र पर US के दबाव में आने का आरोप लगाया

केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर ई-20 पेट्रोल को बढ़ावा दे रही है, ताकि अमेरिका से इथेनॉल खरीदा जा सके केजरीवाल ने कहा कि पिछले महीने उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर ई20 पेट्रोल को लेकर चिंताओं पर चर्चा के लिए समय देने का अनुरोध किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर अब वह खुद प्रधानमंत्री को यह ज्ञापन सौंपेंगे।

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केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर ई-20 पेट्रोल को बढ़ावा दे रही है, ताकि अमेरिका से इथेनॉल खरीदा जा सके केजरीवाल ने कहा कि पिछले महीने उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर ई20 पेट्रोल को लेकर चिंताओं पर चर्चा के लिए समय देने का अनुरोध किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर अब वह खुद प्रधानमंत्री को यह ज्ञापन सौंपेंगे।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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