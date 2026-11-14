दिल्ली में सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत के बाद आगजनी और तोड़फोड़, दो आरोपी गिरफ्तार
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने तथा वाहनों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल के आसपास उपलब्ध साक्ष्यों और अन्य माध्यमों के जरिए बवाल में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है।
दिल्ली में इंद्रपुरी के टोडापुर स्थित गैस गोदाम झुग्गी के पास शुक्रवार को सड़क हादसे में एक बुजुर्ग महिला की जान जाने के बाद हंगामा और आगजनी का मामला सामने आया है। दुर्घटना के बाद भीड़ का हिस्सा बनकर स्कूटी को आग के हवाले करने और कार में तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को दबोच लिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान 21 वर्षीय रोशन लाल और 20 वर्षीय राज किशोर के तौर पर हुई है।
गिरफ्तार आरोपियों को जमानती धाराएं लागू होने के चलते उन्हें थाने से ही जमानत दे दी गई। मामले में पुलिस ने चार से पांच लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें से फरार चल रहे अन्य आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम में दो अलग-अलग मामलों की तफ्तीश कर रही है, जिसमें पहला केस सड़क दुर्घटना में महिला की मौत का है और दूसरा मामला आगजनी व वाहन में तोड़फोड़ से जुड़ा है।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे घटी, जब 68 वर्षीय मदीना खातून किसी काम से डीपी शास्त्री मार्ग पर पहुंची थीं। वह टोडापुर से नारायणा की तरफ लोहा मंडी जाने वाले रास्ते से गुजर रही थीं, तभी एक सफेद रंग की स्कूटी ने उन्हें टक्कर मार दी। इस टक्कर से बुजुर्ग महिला का संतुलन बिगड़ गया और उसी समय तेज रफ्तार से आ रही एक सफेद कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में आईं गंभीर चोटों की वजह से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।
दुर्घटना की सूचना मिलते ही इंद्रपुरी थाने की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शव को आचार्य भिक्षु अस्पताल भिजवाया। इसी बीच, महिला की मौत से गुस्साए गैस गोदाम झुग्गी के निवासियों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। आक्रोशित भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने स्कूटी में आग लगा दी और कार में तोड़फोड़ की, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने अतिरिक्त बल मौके पर बुलाया और भीड़ को वहां से हटाकर स्थिति पर काबू पाया।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने तथा वाहनों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल के आसपास उपलब्ध साक्ष्यों और अन्य माध्यमों के जरिए बवाल में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। फिलहाल, गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ के साथ ही अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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