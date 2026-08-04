अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए; पाकिस्तानी एजेंट बता दिल्ली पुलिस से शिकायत
कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत दीपके के खिलाफ एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंशर ने दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी है। उसने दीपके को गिरफ्तार करने की मांग की है।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास लिखित में एक शिकायत पहुंची है। एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंशर फैजान अंसारी ने अभिजीत दीपके के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। फैजान ने एक तरफ जहां अभिजीत दीपके को पाकिस्तानी एजेंट और उमर खालिद का समर्थक बताया तो दूसरी तरफ मीडिया से बातचीत के दौरान खुद पर हमले का भी आरोप लगाया। साथ ही कहा कि यदि दीपके को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह देश में दंगे फसाद करवा सकता है।
फैजान अंसारी ने डीसीपी दफ्तर के बाहर शिकायत की एक कॉपी दिखाते हुए न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, 'आज मैंने अभिजीत दीपके के खिलाफ डीसीपी को लिखित में शिकायत दी है, क्योंकि उनके लोगों ने मुझे पर दो बार हमले किए और इसके सबूत मेरे पास है। मुझ पर पुणे और औरंगाबाद में हमले किए गए। मैंने वहां भी दो केस फाइल किए हैं और मैं चाहता हूं कि दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए।' फैजान ने दिल्ली सीएम और पुलिस को सैल्यूट करते हुए कहा कि सोनम वांगचुक को सही समय पर उठा लिया गया, जिसकी वजह से दिल्ली की स्थिति बहुत बिगड़ने से बच गई। दीपके सबकुछ अपने फायदे के लिए कर रहा
शिकायतकर्ता ने दीपके को बताया उमर खालिद समर्थक और पाक एजेंट
फैजान जिस लिखित शिकायत को लेकर डीसीपी दफ्तर पहुंचा है, उस पर सीजेपी फाउंडर को पाकिस्तानी एजेंट और उमर खालिद का समर्थक बताया गया है। शिकायत में लिखा है, 'अभिजीत पाकिस्तानी एजेंट है, उमर खालिद का समर्थक है, जिसने कहा था 'भारत तेरे टुकड़े होंगे।' बॉलीवुड से भी सेलिब्रिटीज को अभिजीत दीपके ने पैसे देकर जंतर-मंतर बुलाया था।' फैजान ने कहा कि वह मुंबई से दीपके की शिकायत करने दिल्ली पहुंचा है। वहीं, दिल्ली पुलिस की ओर से अभी इस शिकायत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।
कहा- दंगे फसाद करवा देगा
फैजान ने कहा दावा किया कि उर्फी जावेद को एक लाख और पूनम पांडे को 20 हजार रुपये मिले थे। इंफ्लुएंशर ने उमर खालिद की तरह अभिजीत दीपके को जेल में डालने की बात कही है। गौरतलब है कि सीजेपी के जंतर-मंतर पर एक महीने से अधिक समय तक चले आंदोलन के दौरान कई सेलिब्रिटी भी पहुंचे थे। उसने तुरंत एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए कहा कि अभिजीत दीपके देश का माहौल बिगाड़ रहा है और इसको रोका नहीं गया तो ये भारत में दंगे-फसाद भी करवा देगा।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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