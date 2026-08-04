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दिल्ली में पुराने कपड़े क्यों जुटा रही रेखा सरकार? मेट्रो के 5 स्टेशनों पर शुरू हुई नई सुविधा

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली सरकार ने मेट्रो के पांच स्टेशनों पर 'अर्पण केंद्र' शुरू किए हैं, जहां लोग अपने पुराने कपड़े दान कर सकेंगे। जानिए रेखा सरकार ने ऐसे केंद्र क्यों खोले हैं। इसका क्या फायदा होगा। 

दिल्ली में पुराने कपड़े क्यों जुटा रही रेखा सरकार? मेट्रो के 5 स्टेशनों पर शुरू हुई नई सुविधा
अर्पण केंद्र के शुभारंभ के समय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

दिल्ली सरकार ने पुराने कपड़े एकट्ठा करने के लिए एक योजना को लॉन्च किया है। नाम है- ‘अर्पण’। इसके लिए मेट्रो के पांच स्टेशन पर केंद्र खोले गए हैं। यहां जनता अपने पुराने कपड़ों को दान कर सकती है। अब सवाल है, आखिर रेखा सरकार ऐसा क्यों कर रही है? इसका जवाब जानने से पहले बताइए, क्या आप जानते थे कि एक जींस बनाने में करीब 3781 लीटर पानी खर्च होता है। कपड़ा बनने में न केवल पानी ज्यादा लगता है, बल्कि धरती पर प्रदूषण भी पैदा करता है। रेखा सरकार द्वारा शुरू की गई योजना की कहानी भी इसके इर्द-गिर्द घूमती दिखाई देती है, जानिए कैसे। इसके साथ ही इस योजना के बारे में जानिए, आप कैसे कपड़े दान कर सकते हैं और आखिर रेखा सरकार इन कपड़ो को किस तरह प्रयोग में लाएगी।

दिल्ली के इन मेट्रो स्टेशनों पर हुई शुरूआत

सबसे पहले बात योजना की करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को पंजाबी बाग पश्चिम, शालीमार बाग, मयूर विहार फेज-1, शाहदरा और रोहिणी पश्चिम मेट्रो स्टेशन पर 'अर्पण केंद्र' की शुरुआत की। यह पहल दिल्ली सरकार, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) और दिल्ली मेट्रो लेडीज वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन के सहयोग से शुरू की गई है।

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क्या है 'अर्पण केंद्र' योजना?

  • दिल्ली मेट्रो के 10 स्टेशनों पर 'अर्पण' नाम से कपड़ा संग्रह केंद्र बनाए जाएंगे।
  • पहले चरण में पांच स्टेशनों पर इसकी शुरुआत हो चुकी है।
  • अर्पण केंद्र में लोग अपने इस्तेमाल योग्य पुराने कपड़े दान कर सकेंगे।
  • सरकार इन कपड़ों की रीसाइक्लिंग कराएगी। इनसे बैग, नए कपड़े, सजावटी सामान, धागा समेत अन्य उपयोगी प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे।

कैसे कर सकेंगे कपड़े दान?

सरकार ने दान की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया है। सभी केंद्रों पर QR कोड लगे होंगे। लोग QR कोड स्कैन कर आसानी से कपड़े दान कर सकेंगे और उन्हें डिजिटल रसीद भी मिलेगी।

सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी?

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, फास्ट फैशन के बढ़ते चलन ने कपड़ों की खपत और कचरे, दोनों को तेजी से बढ़ाया है। वर्ष 2000 की तुलना में आज लोग कहीं अधिक कपड़े खरीदते हैं और कम समय में उन्हें बदल भी देते हैं। इसके कारण बड़ी मात्रा में कपड़े या तो लैंडफिल में चले जाते हैं या जला दिए जाते हैं, जिससे पर्यावरण पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पुराने कपड़ों का रीसाइक्लिंग केवल कचरा कम करने का तरीका नहीं है, बल्कि इससे जल, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों का भी संरक्षण होगा। उनके मुताबिक, हर नागरिक द्वारा दान किया गया कपड़ा पर्यावरण बचाने के साथ किसी जरूरतमंद के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है।

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कपड़ा-फैशन इंडस्ट्री से 2-8% कार्बन उत्सर्जन हो रहा

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के मुताबिक, कपड़ा और फैशन उद्योग सिर्फ पानी की भारी खपत ही नहीं करता, बल्कि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का 2 से 8 प्रतिशत हिस्सा भी इसी सेक्टर से आता है। हर साल लाखों टन कपड़ा कचरे में चला जाता है और बड़ी मात्रा में प्लास्टिक माइक्रोफाइबर समुद्र में पहुंचते हैं। ऐसे समय में दिल्ली सरकार ने पुराने कपड़ों को दोबारा इस्तेमाल और रीसाइक्लिंग के जरिए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नई पहल शुरू की है।

महिलाओं को भी मिलेगा फायदा

सरकार का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। कपड़ों की छंटाई, रीसाइक्लिंग और नए उत्पाद तैयार करने जैसे कार्यों के जरिए महिलाओं के लिए सम्मानजनक आजीविका और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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