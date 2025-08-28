IGI एयरपोर्ट पर तस्कर से 70 लाख रुपए का सोना बरामद, खास तरीके से छुपाकर पहुंचा जेद्दा से दिल्ली

कस्टम विभाग द्वारा फिलहाल सोने की तस्करी करने वाले यात्री की पहचान उजागर नहीं की गई है। यह यात्री 24 अगस्त को उड़ान संख्या KU 786 के जरिए जेद्दा से कुवैत आया था और फिर इसके बाद उसी दिन फ्लाइट नंबर KU 383 के जरिए कुवैत से नई दिल्ली पहुंचा था।

नई दिल्ली स्थित IGI एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम विभाग के अधिकारियों को हाल ही उस वक्त एक शानदार सफलता मिली, जब एक इंटरनेशनल फ्लाइट से दिल्ली आए एक भारतीय नागरिक के पास से उसने करीब 70 लाख रुपए का 700 ग्राम सोना बरामद किया। इस मामले में आरोपी शख्स के खिलाफ तस्करी का मामला दर्ज किया गया है। यह यात्री रविवार को जेद्दा से कुवैत होते हुए नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 पर पहुंचा था। इसी दौरान जांच के दौरान उसके पास से सोना बरामद हुआ, जो कि पेस्ट के रूप में रखा हुआ था।

कस्टम विभाग द्वारा फिलहाल उस यात्री की पहचान उजागर नहीं की गई है। इस यात्री ने 24 अगस्त को उड़ान संख्या KU 786 के जरिए जेद्दा से कुवैत की यात्रा पूरी की थी और फिर इसके बाद उसी दिन फ्लाइट नंबर KU 383 के जरिए कुवैत से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। यहां पहुंचने पर कस्टम (सीमा शुल्क) विभाग के अधिकारियों ने उसे टर्मिनल 3 के इंटरनेशनल अराइवल हॉल में ग्रीन चैनल पार करते हुए रोककर APIS प्रोफाइलिंग के आधार पर उसकी तलाशी ली।

इसी दौरान गहन व्यक्तिगत तलाशी और सामान की जांच करने पर यात्री के पास से सफेद चिपकने वाले टेप से लिपटी 2 लंबी पट्टियां बरामद हुईं, जिनमें पेस्ट के रूप में सोना रखा हुआ था। सोने के इसी पेस्ट से 716.5 ग्राम वजन की एक असमान आयताकार सोने का बिस्किट निकाला गया। यात्री के पास मिले इस 716.5 ग्राम सोने का टैरिफ मूल्य 68 लाख 20 हजार 722 रुपए आंका गया है।