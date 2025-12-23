Hindustan Hindi News
अर्नव दुग्गल केस में 8 साल बाद CBI ने संभाली जांच, HC ने लगाई दिल्ली पुलिस को फटकार

संक्षेप:

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने होटल मैनेजर अर्नव दुग्गल की संदिग्ध मौत की जांच शुरू कर दी है। कोर्ट ने पंखे पर अछूते मकड़जाल जैसे सबूतों के आधार पर पुलिस की थ्योरी को खारिज कर दिया था।

Dec 23, 2025 12:59 pm ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
साल 2017 में दिल्ली के द्वारका इलाके में हुई 23 साल के होटल मैनेजमेंट ग्रैजुएट अर्नव दुग्गल की संदिग्ध मौत की जांच अब CBI करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की लापरवाही भरी जांच पर सख्त टिप्पणी करते हुए केस केंद्रीय एजेंसी को ट्रांसफर कर दिया है। CBI ने 19 दिसंबर 2025 को नई FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

क्या है मामला?

अर्नव दुग्गल ITC ग्रैंड भारत होटल में मैनेजर थे और पटेल नगर के रहने वाले थे। 12 जून 2017 को वे अपनी गर्लफ्रेंड मेघा से मिलने गए। दोनों ने मेघा की दो सहेलियों के साथ सफदरजंग, मालवीय नगर के क्लबों और नोएडा में पार्टी की। रात में अर्नव ने सहेलियों को घर छोड़ा और मेघा को द्वारका सेक्टर-10 के फ्लैट पर पहुंचाया। उस रात मेघा के घरवाले बाहर थे।

अगले दिन दोपहर में मेघा ने अर्नव को पंखे से लटका हुआ पाया। उन्होंने रस्सी काटकर अर्नव को नीचे उतारा और पिता को सूचना दी। पिता ने पुलिस को बुलाया। शुरू में पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला मान लिया।

कोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल

अर्नव की मां अनु दुग्गल ने कोर्ट में घटना वाले दिन की फोटो पेश कीं। इनमें पंखे पर जमी धूल और मकड़जाल बिल्कुल अछूते दिख रहे थे। 2018 में शहर की अदालत ने पूछा कि 80 किलो वजनी व्यक्ति अगर फांसी लगाए तो पंखे की धूल और नाजुक मकड़जाल कैसे बिना हिले रह सकते हैं? कोर्ट ने पुलिस पर जानबूझकर आत्महत्या का रंग देने का आरोप लगाया। गर्दन पर पीछे की तरफ सामान्य फांसी के निशान भी नहीं थे।

कोर्ट के आदेश पर 2018 में हत्या का केस दर्ज हुआ, लेकिन आठ साल बीतने के बावजूद कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। पुलिस ने कहा कि उन्होंने पूरी जांच की, लेकिन हत्या का कोई सबूत नहीं मिला।

परिवार की लड़ाई और हाईकोर्ट का फैसला

अर्नव के माता-पिता ने सालों अदालतों के चक्कर लगाए। उन्होंने दिल्ली पुलिस की जांच को पक्षपाती और सुस्त बताया। हाईकोर्ट ने नवंबर 2025 में केस CBI को सौंपते हुए कहा कि जांच में गंभीर खामियां थीं। कोर्ट ने कहा कि सच की तलाश में कभी देर नहीं होती। CBI को पुराने सबूतों की फिर जांच करने और पुलिस की लापरवाही की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं।

