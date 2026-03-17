अर्नब गोस्वामी को कांग्रेस की याचिका पर अदालत ने कर लिया तलब; क्या कह दिया था ऐसा
वरिष्ठ टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी को दिल्ली हाई कोर्ट ने तलब कर लिया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से दायर मानहानि केस में गोस्वामी को पेश होने का आदेश दिया गया है।
वरिष्ठ टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी को दिल्ली हाई कोर्ट ने तलब कर लिया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से दायर मानहानि केस में मंगलवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने गोस्वामी समन भेजने का आदेश दिया। वरिष्ठ पत्रकार ने एक टीवी शो के दौरान दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी का तुर्की में भी दफ्तर है। कांग्रेस पार्टी ने मानहानि का दावा करते हुए 2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है।
बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार करते हुए समन जारी किया। उन्होंने कहा, 'मैं समन जारी करूंगी। प्रसारण मई 2025 में हुई था।' कांग्रेस पार्टी के वकील ने कहा, 'आपत्तिजनक सामग्री अभी भी मौजूद है। इसके सपोर्ट में आर्टिकल हैं।' इस पर जज ने कहा- मैं कम समय दूंगी। अदालत ने केस की अगली सुनवाई मई में निर्धारित की। अदालत ने कहा, ‘प्रतिवादियों को सभी माध्यमों से समन जारी करें। अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए नोटिस जारी करें। चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करें। अगली सुनवाई मई में होगी।’
रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 में प्रसारित टीवी कार्यक्रम के दौरान अर्नब गोस्वामी ने दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी ने तुर्की में अपना दफ्तर खोला है। टीवी के अलावा चैनल के सोशल मीडिया हैंडल पर भी इंस्ताबुल की एक इमारत को कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बताते हुए विवादित दावा किया गया था। यह दावा ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में किया गया था जब तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था।
क्या कहा था अर्नब गोस्वामी ने
बार एंड बेंच के मुताबिक टीवी पर गोस्वामी ने कहा था, 'यदि आप कांग्रेस के वोटर हैं। यदि आप उन लोगों में हैं जो कांग्रेस को वोट देते हैं तो मैं आप से कुछ पूछना चाहता हूं। आपकी पार्टी का तुर्की में क्या काम है?' कथित तौर पर गोस्वामी ने कांग्रेस पार्टी पर राष्ट्रीय हितों से समझौते का आरोप लगाया था। कुछ फैक्ट चेक रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वास्तव में वह इमारत इंस्ताबुल कांग्रेस का दफ्तर है। बाद में रिपब्लिक टीवी ने स्पष्टीकरण देते हुए इस तस्वीर के इस्तेमाल को एक संपादकीय भूल बताया था।
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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