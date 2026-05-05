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हथियार डीलर संजय भंडारी की बढ़ी मुश्किलें, अदालत ने कुछ संपत्ति जब्त करने को दी मंजूरी

May 05, 2026 03:18 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
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दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी की भारत और विदेश स्थित कुछ संपत्तियों को जब्त करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर यह आदेश आया है।

हथियार डीलर संजय भंडारी की बढ़ी मुश्किलें, अदालत ने कुछ संपत्ति जब्त करने को दी मंजूरी

दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने हथियार डीलर संजय भंडारी की कुछ संपत्तियां ज़ब्त करने की मंज़ूरी दे दी है। संजय भंडारी एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी है। ईडी ने संपत्तियों की एक सूची अदालत को दी थी। भारत तथा विदेश में स्थित संपत्तियों को जब्त करने की मांग की थी। विशेष न्यायाधीश संजय जिंदल की अदालत ने संजय भंडारी की कुछ संपत्तियों को ज़ब्त करने की मंज़ूरी दे दी है। अदालत ने संपत्तियों को दो सूचियों ए और बी में बांटा है। अदालत ने अन्य संपत्तियों को सूची बी में रखा है, जिन पर 18 जुलाई को विचार किया जाएगा।

18 अप्रैल को राउज एवेन्यू अदालत ने ED की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। पिछले साल भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। इस आदेश के खिलाफ उसकी अपील को हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह संजय भंडारी की तरफ से पेश हुए। उन्होंने संजय भंडारी की संपत्तियों को जब्त करने की ईडी की याचिका का विरोध किया।

ईडी की तरफ से वरिष्ठ वकील ज़ोहेब हुसैन, विशेष लोक अभियोजक (एसएसपी) एन.के. मट्टा अदालत में ईडी ने तर्क दिया था कि हथियार डीलर संजय भंडारी से सीधे तौर पर जुड़ी संपत्तियों को जब्त किया जाना चाहिए। ईडी ने अदालत को बताया था कि जब्ती की प्रक्रिया इसलिए की जाती है ताकि लोग किसी मामले में मुकदमे से बचने के लिए देश छोड़कर न भागें।

ईडी की तरफ से जोहेब हुसैन ने अदालत को बताया कि एक लिस्ट है जिसमें भारत, दुबई, ब्रिटेन में स्थित संपत्तियां, नोएडा एवं गुरुग्राम में बेनामी संपत्तियां पाई गई हैं। भंडारी एवं उसकी पत्नी के नाम पर कई बैंक खाते, गहने, कैश और भारत में वसंत विहार, पंचशील शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शाहपुर जाट में अचल संपत्तियां शामिल हैं। भंडारी को 5 जुलाई, 2025 को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। ईडी ने कहा था कि दूसरा कदम उसकी संपत्तियों को जब्त करना है।

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100 करोड़ से ज्यादा की विदेशी संपत्तियां

यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव अग्रवाल की अदालत ने ईडी की एक याचिका के बाद पारित किया। ईडी ने आरोप लगाया था कि भंडारी ने जानबूझकर भारतीय कानूनी कार्यवाही से बचने की कोशिश की है। उसके पास 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की विदेशी संपत्तियां हैं। एजेंसी ने जोर देकर कहा कि भंडारी को भारत प्रत्यर्पित करने से ब्रिटेन की अदालत के इनकार का मौजूदा कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये कार्यवाही स्वतंत्र हैं।

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लंदन हाईकोर्ट ने प्रत्यर्पण से किया इनकार

भारतीय कानून के तहत आती हैं। हालांकि भंडारी ने ईडी की याचिका का विरोध किया। भंडारी की तरफ से तर्क दिया गया कि ब्रिटेन में उसका रहना कानूनी है। लंदन उच्च न्यायालय के एक फैसले से समर्थित है। लंदन उच्च न्यायालय ने तिहाड़ जेल में उसकी सुरक्षा को लेकर चिंताओं का हवाला देते हुए उसके प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया था। उसके वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने दावा किया कि ईडी का आवेदन अस्पष्ट है, उसके पास अधिकार क्षेत्र की कमी है।

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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