अर्जुन कपूर को दिल्ली HC से बड़ी राहत, ऑनलाइन कंटेट पर गूगल और मेटा को सख्त हिदायत भी
अभिनेता अर्जुन कपूर की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने ऑनलाइन कंटेट पर गूगल और मेटा को सख्त निर्देश दिए। जिन अकाउंट्स से ये कंटेंट फैलाया जा रहा है, उनकी जानकारी भी दी जाए।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर को बड़ी राहत दी। अदालत ने उनके व्यक्तित्व अधिकारों को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। कोर्ट के आदेश के तहत विभिन्न संस्थाओं को उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, छवि या पहचान का उपयोग करने से रोका गया है। इस संबंध में अदालत ने ऑनलाइन कंटेट पर गूगल और मेटा को सख्त निर्देश भी दिए।
यह आदेश न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने अभिनेता द्वारा कई सोशल मीडिया खातों और वेबसाइटों के खिलाफ दायर एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान दिया। अदालत ने पाया कि कपूर के व्यक्तित्व का कोई भी अनधिकृत व्यावसायिक शोषण जैसे कि सामान बेचना, प्रचार के लिए उनकी छवि का उपयोग करना या कार्यक्रमों का आयोजन करना, उनके व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है।
हर कंटेट सिर्फ छवि या नाम के आधार पर नहीं हटा सकते
इससे पहले सुनवाई करते हुए 29 अप्रैल को अदालत ने स्पष्ट किया था कि किसी सार्वजनिक व्यक्ति से जुड़ा हर कंटेंट सिर्फ इस आधार पर हटाया नहीं जा सकता कि उसमें उनका नाम या छवि शामिल है। कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है, हालांकि जो सामग्री मानहानिकारक या अपमानजनक हो, उस पर कार्रवाई की जा सकती है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी टिप्पणी की थी कि “सामान्य व्यक्ति व्यक्तित्व अधिकारों के लिए अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाता,” और सार्वजनिक हस्तियों को ज्यादा जांच-परख का सामना करना पड़ता है।
गूगल और मेटा को निर्देश
अदालत ने यह भी कहा कि अभिनेता ने इस तरह के उपयोग के लिए कोई अनुमति या लाइसेंस नहीं दिया था। महत्वपूर्ण रूप से, अदालत ने गूगल और मेटा जैसे प्लेटफार्मों को निर्देश दिए कि ऐसी आपत्तिजनक या गलत सामग्री तुरंत हटाई जाए। साथ ही जिन अकाउंट्स से ये कंटेंट फैलाया जा रहा है, उनकी जानकारी भी दी जाए।
अदालत ने AI से निर्मित डीपफेक वीडियो और अश्लील सामग्री का भी गंभीर संज्ञान लेते हुए कहा कि इस तरह का दुरुपयोग हानिकारक है और किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता है।
अर्जुन कपूर की क्या मांग थी
कुछ दिन पहले अर्जुन कपूर की ओर से पेश वकील प्रवीण आनंद ने कोर्ट को बताया था कि कई लोग बिना अनुमति उनके नाम और छवि का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अर्जुन कपूर के नाम पर फर्जी बुकिंग कर रहे हैं, जबकि कुछ उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल करके सामान बेचने जैसी गतिविधियों में लगे हुए हैं। दायर याचिका में यूट्यूब और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अलावा गूगल और मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियों को भी पक्षकार बनाया गया।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज
वकील ने यह भी बताया कि ऑनलाइन मौजूद कंटेंट में अश्लील सामग्री, फेक न्यूज और आपत्तिजनक तस्वीरें शामिल हैं, जिनमें कई एआई से बनाई गई और मॉर्फ्ड इमेज हैं। कुछ तस्वीरों में अभिनेता को जानवरों के साथ जोड़कर दिखाया गया है, तो कहीं उन्हें गोलगप्पे बेचते हुए दिखाया गया है। उन्होंने दलील दी कि यह सब न तो मजाक है और न ही व्यंग्य, बल्कि यह स्वीकार्य सीमा से बाहर जाकर अभिनेता की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला कंटेंट है।
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