Aravalli range hollowed out by mining height of hills decreased over past four decades in faridabad
खनन से खोखली हुई अरावली, फरीदाबाद जिले में 4 दशक में पहाड़ियों की ऊंचाई घटी

पर्यावरण प्रेमियों का दावा है कि फरीदाबाद जिले की अरावली की पहाड़ियों में खनन की मंजूरी नहीं होती तो केंद्र सरकार की नई परिभाषा में अरावली अधिकांश हिस्से में अपना वजूद बचा लेती। उनका कहना है कि पिछले चार दशकों में लगातार हुए खनन से पहाड़ियों की ऊंचाई घटती चली गई।

Dec 23, 2025 07:53 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
फरीदाबाद जिले की अरावली की पहाड़ियों में खनन की मंजूरी नहीं होती तो केंद्र सरकार की नई परिभाषा में अरावली अधिकांश हिस्से में अपना वजूद बचा लेती। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद पर्यावरण प्रेमियों ने यह दावा किया है। उनका कहना है कि पिछले चार दशकों में लगातार हुए खनन से पहाड़ियों की ऊंचाई घटती चली गई।

खनन से पहले यहां काफी जगह अरावली 100 मीटर से ज्यादा ऊंची थी। फरीदाबाद जिले में अरावली का रकबा करीब 10 हजार हेक्टेयर है, जो करीब 20 गांवों में आता है। पर्यावरण प्रेमियों का दावा है कि उपरोक्त रकबे के अधिकांश हिस्से में पत्थर और सिल्का सेंड के लिए खनन किया गया। यह सिलसिला करीब 40 साल चला।

खनन से जुड़े रहे देवेंद्र का कहना है कि जब सरकार की मंजूरी से खनन हुआ था तो कारोबारियों ने अरावली में पहाड़ी को पहले खत्म किया, उसके बाद करीब 500 फुट गहरी खदान बना डाली थी। जो आज झील का रूप ले चुकी हैं। दावा किया जा रहा है कि पांच हजार से ज्यादा खदान थीं।

पर्यावरण प्रेमी विष्णु, सुनील, राकेश आदि का कहना है कि जिले की अरावली से ही दिल्ली-एनसीआर में निर्माण सामग्री की आपूर्ति करने का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज भी जारी है। गांव पाली की अरावली में आज भी क्रेसर जोन चल रहे हैं, जिनकी संख्या करीब तीन सौ थी। हालांकि इनमें अब कुछ क्रेसर बंद हो चुके हैं। खोरी, लकड़पुर, अनंगपुर, मेवला महाराजपुर, अनखीर, बड़खल, पाली, कोट, मोहबताबाद, माँगर, सिलाखरी, धौज, सिरोही, खोरी जमालपुर आदि गांवों से लगती अरावली में खनन हुआ था।

पत्थर यहां भेजा जाता था

खनन से जुड़े लोगों का दावा है कि फरीदाबाद में खनन अस्सी के दशक में शुरू हुआ था। पत्थर के साथ सिल्का सेंड की खदान भी अरावली में थी। पत्थर को दिल्ली के लाल कुआ क्रेसर जोन में भेजा जाता था। सिल्का सेंड को बदरपुर के स्टॉक में सप्लाई किया जाता था। तब लाल कुआं दिल्ली-एनसीआर के औद्योगिक गतिविधियों वाला इलाका था। 1970-80 के दशक से बड़े पैमाने पर स्टोन क्रेशर मशीनें और पत्थर तोड़ने के संयंत्र लगे हुए थे।

