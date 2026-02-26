100 मौतों के बाद भी सबक नहीं; क्यों 'डेथ ट्रैप' बनी अरावली की झीलें?
अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में खनन के बाद बनी कृत्रिम झीलें एक बार फिर चर्चा में हैं। इन खतरनाक स्थलों तक आमजन की पहुंच रोकने के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। तारबंदी न होने से लोग इन झीलों तक पहुंच रहे हैं।
अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन से बनी कृत्रिम झीलें युवाओं के लिए ‘डेथ ट्रैप’ साबित हो रही हैं। इन कृत्रिम झीलों में 100 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। फिर भी रील्स के चक्कर में युवा खिंचे चले आते हैं। प्रशासन ने ऐसी झीलों को नो एंट्री क्षेत्र घोषित किए हैं लेकिन धरातल पर न तो मजबूत तारबंदी है और न ही स्थायी सुरक्षा के इंतजाम। पानी की गहराई का सही अंदाजा नहीं होने के कारण युवा अक्सर हादसों का शिकार हो जाते हैं।
कैसे बनी ये झीलें?
बताया जाता है कि पहले अरावली की पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर खनन कार्य होता था। साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खनन पर रोक लगाए जाने के बाद गतिविधियां बंद हो गईं। खनन से बने गहरे गड्ढों में पानी भरने से ये झीलें अस्तित्व में आईं।
बेहद सुंदर लगती हैं ये झीलें
खनन के गड्ढों में बारिश और भूजल के जमा होने से बनी ये झीलें देखने में बेहद आकर्षक लगती हैं। साफ पानी और पहाड़ी पृष्ठभूमि के कारण बड़ी संख्या में युवा यहां पहुंच रहे हैं।
तारबंदी नहीं होने से बढ़ा खतरा
तारबंदी न होने से लोग इन झीलों तक पहुंच जा रहे हैं, जिससे हादसों का खतरा लगातार बना हुआ है। खासकर रील के चक्कर में युवा इन जगहों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। युवाओं को रोकने के लिए तारबंदी का मौखिक दावा किया गया था।
रील के चक्कर में आकर्षित होते हैं युवा
इन झीलों के वीडियो और रील्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते हैं। खूबसूरत दृश्य और एडवेंचर के नाम पर बनाए गए वीडियो अन्य युवाओं को आकर्षित करते हैं। प्रशासन की ओर से इन स्थानों को ‘नो एंट्री’ घोषित करने के बावजूद प्रभावी रोकथाम नहीं हो पा रही है।
नहाने और घूमने आते हैं लोग
गर्मियों में दिल्ली और आसपास के शहरों से युवक-युवतियां यहां नहाने और घूमने आते हैं। साफ पानी के बावजूद इन झीलों की असल गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। खासकर इनकी जमीनी सतह बेहद फिसलन भरी है। नहाने और पैर पानी में ले जाने के चक्कर में फिसलकर युवा गहराई में चले जाते हैं। लोग पानी में उतरने के बाद बाहर नहीं निकल पाते और मारे जाते हैं।
100 से ज्यादा मौतें, फिर भी नहीं लिया सबक
गौर करने वाली बात यह कि इन झीलों का मुहाना बंद है। झीलें साफ पानी की है। ऐसे में इनमें तैरना भी कठिन होता है। इन कृत्रिम झीलों में 100 से अधिक युवाओं की मौत हो चुकी है। फिर भी ना तो पर्याप्त चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं और न ही स्थायी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।
कैसे लगेगी हादसों पर रोक?
1- कृत्रिम झीलों के चारों ओर मजबूत और ऊंची तारबंदी की जाए।
2- प्रमुख प्रवेश मार्गों पर स्थायी पुलिस चौकी या गश्ती दल तैनात किए जाएं। इससे काफी राहत मिलेगी।
3- बड़े और स्पष्ट चेतावनी बोर्ड बहुभाषी रूप में लगाए जाएं।
4- सोशल मीडिया पर इन स्थानों को लेकर जागरुकता अभियान चलाया जाए, ताकि युवा जान सके कि इन झीलों में प्रवेश वर्जित है।
5- ड्रो या सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी बढ़ाई जाए।
6- स्कूल-कॉलेजों में विद्यार्थियों को इन झीलों के खतरे के बारे में जागरूक किया जाए। आपात स्थिति के लिए रेस्क्यू टीम, उपकरण उपलब्ध हो।
इन वजहों से बेहद खतरनाक हो गईं ये झीलें
समय के साथ इनकी गहराई और तल की संरचना बेहद असमान हो गई, जिससे यह स्थान और भी खतरनाक बन गया। इन झीलों की सतह पथरीली है। ऐसे में इन पर काई भी आसानी से पनप जाती है। काई के कारण झीलों की सतहें फिसलनदार होती हैं। इन वजहों से पानी में उतरे युवा बैलेंस खो कर गहराई में चले जाते हैं और मारे जाते हैं। प्रशासन समय-समय पर चेतावनी जारी करने और गश्त बढ़ाने की बात करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर पर्याप्त व्यवस्था नजर नहीं आती। कई स्थानों पर न तो पुख्ता तारबंदी है और न ही स्थायी पुलिस तैनाती है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।