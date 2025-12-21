अरावली पर लामबंदी, गुरुग्राम से लेकर राजस्थान तक गरमाया माहौल; विपक्ष ने दिखाई ताकत

संक्षेप: अरावली मुद्दे पर सियासत गरम है। आशंकाएं जताई जा रही हैं कि अरावली पहाड़ियों की नई ऊंचाई आधारित परिभाषा से 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले इलाकों में माइनिंग की इजाजत मिल सकती है। इस रिपोर्ट में जानें इस मुद्दे पर आज क्या-क्या हुआ?

अरावली पहाड़ियों के मुद्दे पर सियासत गरमा गई है। ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि अरावली पहाड़ियों की नई ऊंचाई आधारित परिभाषा से 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले इलाकों में माइनिंग की इजाजत मिल सकती है। लेकिन केंद्र सरकार ने 100 मीटर से नीचे के क्षेत्रों में खनन की अनुमति दिए जाने के दावों को खारिज कर दिया है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि प्रतिबंध संपूर्ण पहाड़ी प्रणालियों और उनके भीतर स्थित भू-आकृतियों पर लागू होते हैं न कि केवल पहाड़ी के शिखर या ढलान पर.. इस रिपोर्ट में जानें आज के घटनाक्रम…

गुरुग्राम और उदयपुर में विरोध प्रदर्शन वहीं पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने शनिवार को हरियाणा के गुरुग्राम और राजस्थान के उदयपुर में अरावली को बचाने को लेकर प्रदर्शन किया। गुरुग्राम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के सदस्य और स्थानीय लोग मंत्री राव नरबीर सिंह के आवास के बाहर जुटे और विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी बदलाव देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में शुमार इस पर्वत श्रृंखला के इकोलॉजिकल संतुलन को नुकसान पहुंचा सकता है। राजस्थान में भी विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर जोरदार हमला बोला।

वकीलों ने भी खोला मोर्चा, उदयपुर और भीलवाड़ा में प्रोटेस्ट अरावली मुद्दे पर शानिवार को राजस्थान के उदयपुर में बड़ी संख्या में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों ने अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई पर आधारित नई परिभाषा पर चिंता जताई। वकीलों ने न्यायालय परिसर से जिला कलेक्ट्रेट तक मार्च किया। उन्होंने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। राजस्थान के भीलवाड़ा में हरणी की पहाड़ी पर भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट भीलवाड़ा चैप्टर की ओर से रविवार को प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी प्रेषित किया गया।

अखिलेश ने लोगों से की अपील सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली-NCR के लोगों से अरावली को बचाने के लिए एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि अरावली बचेगी तब ही एनसीआर बचेगा। अरावली को बचाना अपरिहार्य है क्योंकि यह दिल्ली और एनसीआर के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। अरावली से ही एनसीआर का तापमान नियंत्रित होता है। अरावली ही पर्यावरण को बचा सकती है। अरावली से ही एनसीआर की जैव विविधता बची है। अरावली गुम हो रहे परिंदों को वापस बुला सकती है। अरावली को बचाना दिल्ली के भविष्य को बचाना है।

बड़े पैमाने पर बन सकता है रेगिस्तान- टीकाराम जूली राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने कहा कि केंद्र सरकार का अरावली रेंज को फिर से परिभाषित करने का कदम बड़े पैमाने पर मरुस्थलीकरण की वजह बन सकता है। अरावली राजस्थान की जीवन रेखा है। अरावली ही है जो रेगिस्तान को रोकती है। वैज्ञानिकों ने भी माना कि यदि अरावली नहीं होता तो दिल्ली तक का पूरा इलाका रेगिस्तान नजर आता।

पहाड़ियों को माइनिंग के लिए खोलने पर होगा बड़ा नुकसान टीकाराम जूली ने आगे कहा कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को माइनिंग के लिए खोलने से इस रेंज के अधिकांश हिस्से को ऐसा नुकसान पहुंच सकता है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। उन्होंने सरकार पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ आप 'एक पेड़ मां के नाम' नाम से अभियान चला रहे हैं तो दूसरी ओर आप अपने दोस्तों के लिए लाखों पेड़ काट रहे हैं। यह गलत है।

गहलोत ने बताई पूरी कहानी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने #SaveAravalli अभियान के समर्थन में अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर बदल दी। अशोक गहलोत ने कहा कि यह सत्य है कि साल 2003 में तत्कालीन सरकार को विशेषज्ञों ने सलाह दी थी कि अरावली में पहाड़ों की परिभाषा '100 मीटर' के आधार पर तय की जाए। इस बात को राज्य सरकार ने 16 फरवरी 2010 को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा लेकिन कोर्ट ने सिर्फ तीन दिन बाद ही इसे नामंजूर कर दिया था।

क्यों भेजी सिफारिश? गहलोत ने बताया कि उनकी सरकार ने अदालत के फैसले का पूरा सम्मान किया और भारतीय वन सर्वेक्षण के जरिए पहाड़ों की सही मैपिंग करवाई। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सुप्रीम कोर्ट 14 साल पहले ही इस '100 मीटर' वाली परिभाषा को खारिज कर चुका था तो राजस्थान की मौजूदा भाजपा सरकार ने 2024 में फिर से उसी पुरानी बात का समर्थन क्यों किया और केंद्र सरकार को इसकी सिफारिश क्यों भेजी? क्या सरकार किसी के दबाव में थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है।

केंद्र सरकार ने दूर किया भ्रम वहीं केंद्र सरकार ने उन रिपोर्टों को गलत बताया है जिनमें दावा किया गया था कि अरावली पर्वतमाला की परिभाषा बदलकर वहां बड़े पैमाने पर खनन की छूट दी गई है। सरकार ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में नए खनन पट्टों पर पहले से ही रोक लगा रखी है। सर्वोच्च अदालत की ओर से मंजूर की गई नई परिभाषा से पर्वत श्रृंखला को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि नई परिभाषा लागू होने से अरावली का 90 फीसदी से ज्यादा हिस्सा संरक्षित क्षेत्र के दायरे में आ जाएगा जिससे वहां कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकेगी।

…ताकि पहाड़ियों के पास खनन नहीं किया जा सके पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने यह भी समझाया कि अरावली की परिभाषा को सभी राज्यों में एक जैसा इसलिए बनाया गया है ताकि कोई भ्रम न रहे और नियमों का गलत फायदा उठाकर पहाड़ियों के बिल्कुल पास खनन न किया जा सके। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली के प्रतिनिधि शामिल थे। इस कमेटी ने राजस्थान में 2006 से चली आ रही परिभाषा को ही अपनाने का फैसला किया जिसके तहत 100 मीटर या उससे ऊंची भू-आकृतियों को पहाड़ी माना जाता है और उनके आसपास खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है।

100 मीटर से नीचे के इलाकों में भी खनन की परमिशन नहीं सरकार ने उन दावों को भी खारिज कर दिया कि 100 मीटर से नीचे के इलाकों में खनन की इजाजत दी गई है और साफ किया कि यह पाबंदी पूरी पहाड़ी प्रणाली पर लागू होती है। साथ ही अब नई व्यवस्था के तहत 500 मीटर के दायरे में आने वाली पहाड़ियों को एक ही श्रृंखला माना जाएगा और किसी भी फैसले से पहले भारतीय सर्वेक्षण विभाग के नक्शों से पूरी जांच की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को इन सभी सिफारिशों को अपनी मंजूरी दे दी थी जिससे अरावली के संरक्षण का रास्ता और साफ हो गया है।