हटाए जाएंगे अरावली में लगे सभी मोबाइल टावर, कंपनियों को 10 दिन का अल्टीमेटम

संक्षेप:

वन विभाग ने अरावली क्षेत्र में लगे मोबाइल टावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करते हुए पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम का हवाला देते हुए टेलीकॉम कंपनियों को 12 नोटिस जारी किए हैं।

Thu, 4 Dec 2025 12:52 PMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
वन विभाग ने अब अरावली में लगे मोबाइल टावरों के खिलाफ सख्ती अपनाना शुरू कर दी है। इसके तहत वन विभाग ने पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम का हवाला देते हुए मोबाइल टावर लगाने वाली टेलीकॉम कंपनियों को बुधवार को 12 नोटिस जारी किए हैं और 10 दिनों में मोबाइल टावरों को हटाने के आदेश दिए हैं।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में अरावली में बने फार्म हाउस सहित अन्य निर्माणों को हटाने के आदेश दिए थे। इसके तहत वन विभाग ने नगर निगम के सहयोग से जून और जुलाई में बड़े स्तर पर तोडफोड़ की कार्रवाई की थी।

वन विभाग ने दो महीने तक चली कार्रवाई के दौरान 261.06 एकड़ जमीन में 88 स्थानों पर बने 241 निर्माणों को गिराया था। इनमें फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल, मैरिज गार्डन सहित अन्य निर्माण शामिल थे। तोड़फोड़ का मामला उस समय अधिक गर्माया था, जब वन विभाग की टीम अनंगपुर गांव में पहुंची थी। यहां पर तोड़फोड़ दस्ते को ग्रामीणों के विरोध का भी सामना करना पड़ा था। इसके अलावा पत्थरबाजी भी हुई थी। उस समय सूरजकुंड थाने में करीब 11 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था। मामले के तूल पकड़ने के बाद अगस्त में सीईसी ने भी मौका मुआयना किया था और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उस रिपोर्ट में 780.26 एकड़ वन विभाग की जमीन पर कब्जा बताया था। अकेले अनंगपुर में 286 एकड़ जमीन पर 5948, अनखीर में लगभग 250 एकड़ जमीन पर 339 निर्माण, लक्कड़पुर में लगभग 197 एकड़ जमीन पर 313 और मेवला महाराजपुर में 46 एकड़ में 193 निर्माण पाए गए थे। सीईसी द्वारा सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपने के बाद बड़े स्तर पर तोड़फोड़ नहीं हुई। वन विभाग की टीम लगातार उन सभी अवैध निर्माणों पर नजर बनाए हुए हैं, जो तोड़े गए थे। ताकि वहां पर दोबारा से निर्माण न हो सकें।

पीएलपीए पर्यावरण को बचाता है

पीएलपीए भूमि और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा कानून है। इसकी धारा 4 और 5 के तहत सरकार किसी क्षेत्र को अधिसूचित करके वहां पर्यावरण सुरक्षा के लिए कई गतिविधियों पर रोक लगा देती है। ऐसे क्षेत्रों में बिना अनुमति निर्माण, फार्महाउस या बैनक्वेट हॉल बनाना, खनन, पहाड़ या चट्टान काटना, मिट्टी हटाना और पेड़ काटना अवैध माना जाता है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना, कानूनी कार्रवाई और अवैध निर्माण गिराए जाने तक की कार्रवाई हो सकती है।

अवैध निर्माण हटने से दिखने लगे जंगली पशु

अरावली में वन विभाग की कार्रवाई के बाद मानवों की आवाजाही कम हुई है। इसके परिणाम स्वरूप एक बार फिर से जंगली जानवर अरावली में दिखाई देने लगे हैं। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर हिरन विचरण करते हुए वीडियो वायरल भी हुए हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारी भी कहते हैं कि तोडफोड़ के बाद जंगली जानवर दिखाई देने लगे हैं।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
