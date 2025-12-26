Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsaravali hills delhi protection thar desert environment climate change
राजस्थान का ही नहीं दिल्ली का भी 'सुपरहीरो' है अरावली, सदियों से राजधानी की ढाल बने खड़ा

राजस्थान का ही नहीं दिल्ली का भी 'सुपरहीरो' है अरावली, सदियों से राजधानी की ढाल बने खड़ा

संक्षेप:

करीब 2 अरब साल पुरानी अरावली पर्वतमाला दिल्ली के लिए एक प्राकृतिक ढाल है, जो थार रेगिस्तान की धूल भरी हवाओं को रोककर शहर को रेतीला होने से बचाती है और 'ग्रीन लंग्स' के रूप में प्रदूषण कम करती है।

Dec 26, 2025 11:32 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

देश में इन दिनों अरावली पर्वत को लेकर विवाद चल रहा है। तमाम लोग अरावली बचाने की मुहिम चला रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरावली सिर्फ राजस्थान या हरियाणा की सांसों को नहीं बचा रहा, बल्कि ये सदियों से राजधानी दिल्ली की भी रक्षा कर रहा है। दिल्ली शहर हर साल सर्दियों में धुंध की चादर ओढ़ लेता है और गर्मियों में तपती हवाओं से जूझता है। अरावली पर्वतमाला, जो करीब 2 अरब साल पुरानी है, दिल्ली को थार रेगिस्तान के हमलों से बचाने का काम करती है। अरावली एक सुपरहीरो की तरह ही दिल्ली की रक्षा कर रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कैसे दिल्ली की रक्षा करता है अरावली?

अरावली पर्वतमाला दिल्ली को एक प्राकृतिक बैरियर की तरह ढाल देती है। यह राजस्थान के थार रेगिस्तान से आने वाली गर्म, धूल भरी हवाओं को रोकती है। अगर ये पर्वतमाला नहीं होती तो रेगिस्तान की आंधी दिल्ली को रेतीले तूफानों से भर देतीं। वैज्ञानिकों के मुताबिक, अरावली के घने जंगल और ऊंची पहाड़ियां रेगिस्तान के फैलाव (डेजर्टिफिकेशन) को रोकती हैं, जिससे दिल्ली और आसपास के इलाके हरे-भरे बने रहते हैं। इसके अलावा, यह श्रृंखला भूजल रिचार्ज सिस्टम को सपोर्ट करती है। यानी बारिश का पानी पहाड़ियों में सोखकर पानी के स्तर को बनाए रखती है। नदियों जैसे चंबल और सबर्मती का स्रोत भी यही है, जो दिल्ली-एनसीआर के पानी की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है।

अरावली

दिल्ली के लिए अरावली क्यों इतनी जरूरी है?

दिल्ली के लिए अरावली सिर्फ एक पहाड़ी नहीं, बल्कि 'हरे फेफड़े' (ग्रीन लंग्स) की तरह है। यह शहर को प्रदूषण से बचाती है, क्योंकि पहाड़ियां धूल कणों (पार्टिकुलेट मैटर) को फिल्टर करती हैं और हवा की गुणवत्ता को नियंत्रित रखती हैं। अगर अरावली न होती, तो दिल्ली में हीट वेव्स और धूल भरी आंधियां ज्यादा तीव्र होतीं, जो पहले से ही प्रदूषित हवा को और खराब कर देतीं। इसके अलावा, यह जैव विविधता का खजाना है। यहां भारतीय तेंदुआ, लाल सिर वाला गिद्ध और सैकड़ों पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। जलवायु स्थिरता के लिए भी यह अहम है, क्योंकि यह इंडो-गंगा मैदान को रेगिस्तानी प्रभाव से बचाती है। बिना इसके, दिल्ली का मौसम और पानी संतुलन बिगड़ सकता है, जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करेगा।

अगर अरावली न होती तो क्या होता?

अगर अरावली की रक्षा नहीं हुई और यह क्षतिग्रस्त हो गई, तो थार रेगिस्तान तेजी से पूर्व की ओर बढ़ता। दिल्ली में धूल तूफान ज्यादा आते, वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता और PM10 कणों की मात्रा बढ़ जाती। भूजल स्तर गिरता, पानी का संकट गहराता और हीट वेव्स तीव्र होतीं। एक्सपर्ट्स चेतावनी भी दे रहे हैं कि खनन से बने गैप्स पहले से ही रेगिस्तानी हवाओं को प्रवेश दे रहे हैं। इससे दिल्ली-NCR रेतीला और प्रदूषित हो सकता है, जैव विविधता नष्ट होती और बाढ़-सूखे की घटनाएं बढ़तीं।

क्या है अरावली विवाद?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में अरावली की ऊंचाई आधारित परिभाषा अपनाई और नए खनन लीज पर रोक लगाई। केंद्र सरकार का 'अरावली ग्रीन वॉल' प्रोजेक्ट श्रृंखला के आसपास हरी पट्टी बनाने का काम कर रहा है। लेकिन पर्यावरणविद् कहते हैं कि कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। अरावली की रक्षा अब सबकी जिम्मेदारी है, वरना दिल्ली का पर्यावरण संकट और गहरा जाएगा।

ये भी पढ़ें:जयपुर की सांसों पर पहरा, अरावली बचाने मशाल लेकर सड़कों पर उतरी Gen-Z
ये भी पढ़ें:अरावली की नई परिभाषा से डर क्यों? हरियाणा से दिल्ली तक कैसे मुसीबत: एक्सपर्ट
Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।