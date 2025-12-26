राजस्थान का ही नहीं दिल्ली का भी 'सुपरहीरो' है अरावली, सदियों से राजधानी की ढाल बने खड़ा

संक्षेप: करीब 2 अरब साल पुरानी अरावली पर्वतमाला दिल्ली के लिए एक प्राकृतिक ढाल है, जो थार रेगिस्तान की धूल भरी हवाओं को रोककर शहर को रेतीला होने से बचाती है और 'ग्रीन लंग्स' के रूप में प्रदूषण कम करती है।

देश में इन दिनों अरावली पर्वत को लेकर विवाद चल रहा है। तमाम लोग अरावली बचाने की मुहिम चला रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरावली सिर्फ राजस्थान या हरियाणा की सांसों को नहीं बचा रहा, बल्कि ये सदियों से राजधानी दिल्ली की भी रक्षा कर रहा है। दिल्ली शहर हर साल सर्दियों में धुंध की चादर ओढ़ लेता है और गर्मियों में तपती हवाओं से जूझता है। अरावली पर्वतमाला, जो करीब 2 अरब साल पुरानी है, दिल्ली को थार रेगिस्तान के हमलों से बचाने का काम करती है। अरावली एक सुपरहीरो की तरह ही दिल्ली की रक्षा कर रहा है।

कैसे दिल्ली की रक्षा करता है अरावली? अरावली पर्वतमाला दिल्ली को एक प्राकृतिक बैरियर की तरह ढाल देती है। यह राजस्थान के थार रेगिस्तान से आने वाली गर्म, धूल भरी हवाओं को रोकती है। अगर ये पर्वतमाला नहीं होती तो रेगिस्तान की आंधी दिल्ली को रेतीले तूफानों से भर देतीं। वैज्ञानिकों के मुताबिक, अरावली के घने जंगल और ऊंची पहाड़ियां रेगिस्तान के फैलाव (डेजर्टिफिकेशन) को रोकती हैं, जिससे दिल्ली और आसपास के इलाके हरे-भरे बने रहते हैं। इसके अलावा, यह श्रृंखला भूजल रिचार्ज सिस्टम को सपोर्ट करती है। यानी बारिश का पानी पहाड़ियों में सोखकर पानी के स्तर को बनाए रखती है। नदियों जैसे चंबल और सबर्मती का स्रोत भी यही है, जो दिल्ली-एनसीआर के पानी की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है।

दिल्ली के लिए अरावली क्यों इतनी जरूरी है? दिल्ली के लिए अरावली सिर्फ एक पहाड़ी नहीं, बल्कि 'हरे फेफड़े' (ग्रीन लंग्स) की तरह है। यह शहर को प्रदूषण से बचाती है, क्योंकि पहाड़ियां धूल कणों (पार्टिकुलेट मैटर) को फिल्टर करती हैं और हवा की गुणवत्ता को नियंत्रित रखती हैं। अगर अरावली न होती, तो दिल्ली में हीट वेव्स और धूल भरी आंधियां ज्यादा तीव्र होतीं, जो पहले से ही प्रदूषित हवा को और खराब कर देतीं। इसके अलावा, यह जैव विविधता का खजाना है। यहां भारतीय तेंदुआ, लाल सिर वाला गिद्ध और सैकड़ों पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। जलवायु स्थिरता के लिए भी यह अहम है, क्योंकि यह इंडो-गंगा मैदान को रेगिस्तानी प्रभाव से बचाती है। बिना इसके, दिल्ली का मौसम और पानी संतुलन बिगड़ सकता है, जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करेगा।

अगर अरावली न होती तो क्या होता? अगर अरावली की रक्षा नहीं हुई और यह क्षतिग्रस्त हो गई, तो थार रेगिस्तान तेजी से पूर्व की ओर बढ़ता। दिल्ली में धूल तूफान ज्यादा आते, वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता और PM10 कणों की मात्रा बढ़ जाती। भूजल स्तर गिरता, पानी का संकट गहराता और हीट वेव्स तीव्र होतीं। एक्सपर्ट्स चेतावनी भी दे रहे हैं कि खनन से बने गैप्स पहले से ही रेगिस्तानी हवाओं को प्रवेश दे रहे हैं। इससे दिल्ली-NCR रेतीला और प्रदूषित हो सकता है, जैव विविधता नष्ट होती और बाढ़-सूखे की घटनाएं बढ़तीं।