400 या 2000; दिल्ली में AQI के दो-दो आंकड़े क्यों, कौन सही? एक्सपर्ट्स ने बताया

दिल्ली की हवा की गुणवत्ता खतरनाक हो गई है। पिछले पांच दिनों से प्रदूषण का स्तर 350 AQI के आसपास बना हुआ है। दीवाली के बाद के धुएं और धूल ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। निवासियों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस बीच दिल्ली के वायु गुणवत्ता आंकड़ों (AQI readings) को लेकर भ्रम पैदा हो गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) AQI को 400 से नीचे बता रहा है,वहीं IQAir जैसे अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्मों ने उन्हीं क्षेत्रों में यह स्तर 2,000 से अधिक दर्ज किया है।

उदाहरण के लिए दीवाली की रात 12:30 बजे सिरी फोर्ट में CPCB ने 272 AQI दर्ज किया,जबकि IQAir ने 2,449 दर्ज किया। इस जबरदस्त अंतर ने दिल्लीवासियों को हैरान कर दिया। यह असमानता दिल्ली-एनसीआर में वास्तविक AQI को लेकर अनिश्चितता को उजागर करती है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि CPCB और IQAir दोनों के आंकड़े तकनीकी रूप से सही हैं,क्योंकि वे अलग-अलग मापन विधियों और पैमानों का उपयोग करते हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के पूर्व अतिरिक्त निदेशक डॉ.मोहन पी.जॉर्ज के हवाले से बताया गया कि AQI छह मुख्य मापदंडों पर आधारित होता है: PM2.5,PM10,ओजोन,नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका पैमाना 0 से 500 तक होता है। 400 से ऊपर के किसी भी स्तर को 'गंभीर' (Severe) माना जाता है। इसके विपरीत IQAir अमेरिकी मॉडल का अनुसरण करता है।

IQAir का सूचकांक भी 0 से 500 तक होता है,लेकिन यह 500 से ऊपर के आंकड़ों को अत्यधिक खतरनाक के रूप में रिपोर्ट करता है। भारत में 500 से ऊपर के स्तर को 'व्यवहारिक रूप से बेकार' माना जाता है, क्योंकि वे पहले से ही गंभीर स्वास्थ्य खतरों का संकेत दे चुके होते हैं।

दिल्ली के AQI आंकड़ों में बड़ा अंतर मुख्य रूप से डेटा के स्रोतों और उपकरणों के कारण आता है। CPCB एनालाइजर-आधारित संदर्भ ग्रेड मशीनों का उपयोग करता है,जो वैज्ञानिक रूप से कैलिब्रेटेड (मानकीकृत) होती हैं। इसके विपरीत IQAir सेंसर-आधारित उपकरण इस्तेमाल करता है, जो कम लागत वाले होते हैं और जिनकी कैलिब्रेशन प्रक्रियाएं और एल्गोरिदम (गणना के तरीके) सार्वजनिक नहीं हैं।