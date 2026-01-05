अप्सरा बॉर्डर से झिलमिल तक बनेगा एलिवेटेड रोड? PWD और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में चल रही बात
दिल्ली के शाहदरा में जीटी रोड पर अप्सरा बॉर्डर से झिलमिल तक एलिवेटेड रोड बनाने पर मंथन चल रहा है। इसके लिए पीडब्ल्यूडी और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के बीच बातचीत चल रही है। यह एलिवेटेड रोड एक किलोमीटर से अधिक लंबा होगा।
अधिकारियों की मानें तो अप्सरा बॉर्डर से झिलमिल तक दो ट्रैफिक सिग्नल हैं, जो ट्रैफिक जाम का कारण बनते हैं। हालांकि, एक ट्रैफिक सिग्नल अस्थायी रूप से बंद किया हुआ है। एलिवेटेड रोड बनने पर वाहन बिना रुके अप्सरा बॉर्डर से कश्मीरी गेट आईएसबीटी तक जा सकेंगे। इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए प्रस्ताव स्वीकृति के लिए जल्द भेजा जाएगा।
पंखा रोड पर पुल बनाकर घटाएंगे जाम
इसके अलावा पश्चिमी दिल्ली के पंखा रोड पर भी जाम दूर करने की तैयारी है। पीडब्ल्यूडी ने पंखा रोड पर डेसू कॉलोनी से जनकपुरी डी-ब्लॉक के बीच फ्लाईओवर निर्माण के लिए फिजिबिलिटी स्टडी कराने के लिए सलाहकार नियुक्त करने की मंजूरी प्रदान कर दी है।
इसके साथ ही शाहदरा जीटी रोड पर अप्सरा बॉर्डर टोल से झिलमिल तक एलिवेटेड रोड बनाने पर भी मंथन हो रहा है। इन व्यस्त मार्गों को लेकर योजनाएं सिरे चढ़ीं तो लोग कम समय में गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। साथ ही जाम से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी।
फिजिबिलिटी स्टडी होगी : पीडब्ल्यूडी की पंखा रोड पर डेसू कॉलोनी से जनकरीपुरी डी-ब्लॉक के बीच लगभग 700 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनाने की योजना बना रहा है। इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनवाने से पहले विभाग फिजिबिलिटी स्टडी कराने जा रहा है। इसके लिए दो करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है। अभी पीक आवर्स में मुख्य सड़क पर भीड़ होने पर लोग कॉलोनी की आंतरिक सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वहां पर स्थिति बिगड़ जाती है। फ्लाईओवर बनने से यहां समस्या का समाधान होगा।