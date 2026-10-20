MCD ने लोगों को दी गुड न्यूज, इन 3 अस्पतालों में रियायती दरों पर होगी CT स्कैन और MRI जैसी जांच
सत्या शर्मा ने कहा कि MCD नागरिकों को बेहतर, आधुनिक और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
दिल्ली नगर निगम (MCD) की स्थायी समिति ने शहर में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को एक खुशखबरी देते हुए निगम के तीन प्रमुख अस्पतालों में आधुनिक CT स्कैन और MRI डायग्नोस्टिक की सुविधाएं रियायती दर पर उपलब्ध कराने के एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस योजना का फायदा इ इन अस्पतालों में आने वाले गरीब व जरूरतमंद मरीज CGHS (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना) की निर्धारित दरों से 20% कम कीमत पर इन दो प्रमुख और महंगी डायग्नोस्टिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
इस पहल के अंतर्गत शहर के हिंदू राव अस्पताल, स्वामी दयानंद अस्पताल और राजन बाबू इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन एंड ट्यूबरकुलोसिस जैसे अस्पतालों में आने वाले मरीजों को रियायती दर पर जांच कराने का फायदा मिलेगा।
10 साल में 120 करोड़ खर्च होने का अनुमान
इस प्रोजेक्ट के लिए अगले 10 साल में कुल 120 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके तहत इन तीनों अस्पतालों में कम से कम तीन 128-स्लाइस CT स्कैन मशीनें और तीन 1.5 टेस्ला MRI मशीनें लगाई जाएंगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह पूरा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत लागू की जाएगी।
कम खर्च में मरीज करा सकेंगे जांच
इस फैसले को लेकर जारी एक प्रेस रिलीज में नगर निगम ने बताया कि, 'इन तीन अस्पतालों में CT स्कैन और MRI सेवाओं के विस्तार से आधुनिक डायग्नोस्टिक सुविधाएं अधिक सुलभ हो जाएंगी और मरीजों को कम खर्च पर जरूरी मेडिकल जांच कराने में मदद मिलेगी।'
स्थायी समिति की अध्यक्ष ने बताया मकसद
इस बारे में जानकारी देते हुए MCD की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि निगम का उद्देश्य दिल्ली के आम नागरिकों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों को किफायती दरों पर आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
40 करोड़ की मशीनें, 80 करोड़ में ऑपरेशन
प्रेस रिलीज में आगे कहा गया, 'इस प्रोजेक्ट में 10 साल की अवधि के दौरान लगभग 120 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसमें मशीनें लगाने और अन्य जरूरी इंतजाम करने के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश, और करीब 80 करोड़ रुपए का परिचालन खर्च (ऑपरेशनल खर्च) शामिल है। पूरा खर्च अनुबंधित निजी एजेंसी द्वारा उठाया जाएगा। MCD जगह उपलब्ध कराएगी, जबकि परिसर का स्वामित्व निगम के पास ही रहेगा।'
CT स्कैन और MRI मशीनें लगाई जाएंगी
इस परियोजना के तहत, तीनों अस्पतालों में कम से कम तीन 128-स्लाइस CT स्कैन मशीनें और तीन 1.5 टेस्ला MRI मशीनें लगाई जाएंगी। साथ ही, डिजिटल रिपोर्टिंग और डायग्नोस्टिक रिकॉर्ड के प्रबंधन के लिए एक रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम/पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम (RIS/PACS) भी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे डायग्नोस्टिक सेवाओं को सुचारू रूप से देने और रिपोर्ट के प्रबंधन में मदद मिलेगी।
सत्या शर्मा ने कहा कि MCD नागरिकों को बेहतर, आधुनिक और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे उन्होंने कहा, 'इन तीन अस्पतालों में इस परियोजना के लागू होने से मरीजों को कम दरों पर आधुनिक डायग्नोस्टिक सुविधाएं मिल सकेंगी और निगम का स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मजबूत होगा।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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