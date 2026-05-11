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दिल्ली शराब घोटाला मामले में एमिकस क्यूरी की नियुक्ति फिर अटकी, अब इस दिन होगी सुनवाई

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टाइम्स, श्रुति कक्कड़, नई दिल्ली
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जज ने 4 मई को अदालत नहीं लगाई। अगले दिन, 5 मई को, उन्होंने कहा कि केजरीवाल, सिसोदिया और पाठक का प्रतिनिधित्व करने के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त करने का आदेश 8 मई को पारित किया जाएगा। उस दिन भी नियुक्ति टाल दी गई। इसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख 11 मई तय की।

दिल्ली शराब घोटाला मामले में एमिकस क्यूरी की नियुक्ति फिर अटकी, अब इस दिन होगी सुनवाई

दिल्ली शराब घोटाला मामले में CBI की अपील पर सुनवाई और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक सहित अन्य नेताओं के लिए 'एमिकस क्यूरी' (अदालत का मित्र) की नियुक्ति का मामला सोमवार को एक बार फिर टल गया। हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत न बैठने के कारण यह देरी हुई। एक हफ्ते के भीतर यह दूसरा मौका है जब जस्टिस शर्मा की अदालत नहीं लगी।

इससे पहले 20 अप्रैल को जस्टिस शर्मा के CBI की अपील की सुनवाई से खुद को अलग करने से इनकार करने और अदालत के 29 अप्रैल से मामले की सुनवाई उसके गुण-दोष के आधार पर शुरू करने के फैसले के बाद, केजरीवाल ने 27 अप्रैल को जज को एक पत्र लिखकर उन्हें कार्यवाही का बहिष्कार करने के अपने फैसले की जानकारी दी थी।

अपने पत्र में AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 20 अप्रैल के फैसले के बाद, उन्होंने अपने पास उपलब्ध विकल्पों पर ध्यान से विचार किया और कहा कि उनकी ठोस आशंकाएं अभी भी अनसुलझी हैं और फैसले से उन्हें यह लगा कि उनकी जायज चिंताओं को जज पर एक निजी हमले और संस्थान पर ही प्रहार के रूप में लिया गया है। इसके बाद मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने भी इसी तरह के पत्र लिखकर सुनवाई में शामिल न होने का फैसला किया।

29 अप्रैल को, पत्र मिलने के बावजूद, जस्टिस शर्मा ने उन्हें अपना जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया और CBI की ओर से दलीलें सुनने के लिए 4 मई को मामले की सुनवाई तय की। यह तब हुआ जब उन्होंने पाया कि ट्रायल कोर्ट का पूरा रिकॉर्ड, जिसमें 27 फरवरी के आदेश के बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित नवीनतम आदेश भी शामिल थे, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था।

इसके बाद जज ने 4 मई को अदालत नहीं लगाई। अगले दिन, 5 मई को, उन्होंने कहा कि केजरीवाल, सिसोदिया और पाठक का प्रतिनिधित्व करने के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त करने का आदेश 8 मई को पारित किया जाएगा। हालांकि, प्रस्तावित वकीलों की सहमति न मिलने के कारण 8 मई को भी नियुक्ति टाल दी गई। इसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख 11 मई तय की।

इसके बाद जस्टिस शर्मा ने कहा कि नियुक्ति का आदेश 11 मई को पारित किया जाएगा और मामले की खूबियों पर सुनवाई 12 मई से शुरू होगी। चूंकि जज ने 11 मई को भी कोर्ट नहीं लगाया, इसलिए एमिकस क्यूरी की नियुक्ति से जुड़ा मामला अब बुधवार तक के लिए टाल दिया गया है।

नियुक्ति से जुड़ा यह पूरा विवाद ट्रायल कोर्ट के 27 फरवरी के उस आदेश के बाद खड़ा हुआ है, जिसमें केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य को बरी कर दिया गया था। कोर्ट ने माना था कि CBI के पास मौजूद सामग्री से प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता ही नहीं है, जिसके चलते एजेंसी ने हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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