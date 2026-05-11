दिल्ली शराब घोटाला मामले में एमिकस क्यूरी की नियुक्ति फिर अटकी, अब इस दिन होगी सुनवाई
जज ने 4 मई को अदालत नहीं लगाई। अगले दिन, 5 मई को, उन्होंने कहा कि केजरीवाल, सिसोदिया और पाठक का प्रतिनिधित्व करने के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त करने का आदेश 8 मई को पारित किया जाएगा। उस दिन भी नियुक्ति टाल दी गई। इसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख 11 मई तय की।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में CBI की अपील पर सुनवाई और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक सहित अन्य नेताओं के लिए 'एमिकस क्यूरी' (अदालत का मित्र) की नियुक्ति का मामला सोमवार को एक बार फिर टल गया। हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत न बैठने के कारण यह देरी हुई। एक हफ्ते के भीतर यह दूसरा मौका है जब जस्टिस शर्मा की अदालत नहीं लगी।
इससे पहले 20 अप्रैल को जस्टिस शर्मा के CBI की अपील की सुनवाई से खुद को अलग करने से इनकार करने और अदालत के 29 अप्रैल से मामले की सुनवाई उसके गुण-दोष के आधार पर शुरू करने के फैसले के बाद, केजरीवाल ने 27 अप्रैल को जज को एक पत्र लिखकर उन्हें कार्यवाही का बहिष्कार करने के अपने फैसले की जानकारी दी थी।
अपने पत्र में AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 20 अप्रैल के फैसले के बाद, उन्होंने अपने पास उपलब्ध विकल्पों पर ध्यान से विचार किया और कहा कि उनकी ठोस आशंकाएं अभी भी अनसुलझी हैं और फैसले से उन्हें यह लगा कि उनकी जायज चिंताओं को जज पर एक निजी हमले और संस्थान पर ही प्रहार के रूप में लिया गया है। इसके बाद मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने भी इसी तरह के पत्र लिखकर सुनवाई में शामिल न होने का फैसला किया।
29 अप्रैल को, पत्र मिलने के बावजूद, जस्टिस शर्मा ने उन्हें अपना जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया और CBI की ओर से दलीलें सुनने के लिए 4 मई को मामले की सुनवाई तय की। यह तब हुआ जब उन्होंने पाया कि ट्रायल कोर्ट का पूरा रिकॉर्ड, जिसमें 27 फरवरी के आदेश के बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित नवीनतम आदेश भी शामिल थे, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था।
इसके बाद जज ने 4 मई को अदालत नहीं लगाई। अगले दिन, 5 मई को, उन्होंने कहा कि केजरीवाल, सिसोदिया और पाठक का प्रतिनिधित्व करने के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त करने का आदेश 8 मई को पारित किया जाएगा। हालांकि, प्रस्तावित वकीलों की सहमति न मिलने के कारण 8 मई को भी नियुक्ति टाल दी गई। इसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख 11 मई तय की।
इसके बाद जस्टिस शर्मा ने कहा कि नियुक्ति का आदेश 11 मई को पारित किया जाएगा और मामले की खूबियों पर सुनवाई 12 मई से शुरू होगी। चूंकि जज ने 11 मई को भी कोर्ट नहीं लगाया, इसलिए एमिकस क्यूरी की नियुक्ति से जुड़ा मामला अब बुधवार तक के लिए टाल दिया गया है।
नियुक्ति से जुड़ा यह पूरा विवाद ट्रायल कोर्ट के 27 फरवरी के उस आदेश के बाद खड़ा हुआ है, जिसमें केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य को बरी कर दिया गया था। कोर्ट ने माना था कि CBI के पास मौजूद सामग्री से प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता ही नहीं है, जिसके चलते एजेंसी ने हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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