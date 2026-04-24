काम की बात: दिल्ली में 1511 अनधिकृत कॉलोनियों में आज से नियमितीकरण के लिए आवेदन, किसे होगा फायदा
दिल्ली की 1511 अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के प्रमाणपत्र के लिए शुक्रवार से एमसीडी स्वागम पोर्टल पर आवेदन शुरू हो रहे हैं। इस योजना के शुरुआती चरण में, लगभग 40000 निवासी, जो पहले ही पीएम-उदय के तहत स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर चुके हैं, आवेदन कर सकते हैं।
दिल्ली की 1511 अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के प्रमाणपत्र के लिए शुक्रवार से एमसीडी स्वागम पोर्टल पर आवेदन शुरू हो रहे हैं। शुरुआती चरण में, लगभग 40000 निवासी, जो पहले ही पीएम-उदय के तहत स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर चुके हैं, आवेदन कर सकते हैं। निगम के सभी 12 जोन के कार्यालयों में इन कॉलोनियों के नागरिकों के लिए हेल्प डेस्क की सुविधा प्रदान की जाएगी। इन हेल्प डेस्क के जरिए नागरिक अपनी संपत्ति के नियमितिकरण के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, एमसीडी ने स्पष्ट किया है कि निगम के कार्यालयों में नियमितिकरण से जुड़े दस्तावेजों का फिजिकल तौर पर कोई सत्यापन नहीं होगा। नागरिक स्वागम पोर्टल पर जाकर ही आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन कर सकते हैं ट्रैकिंग
निगम अधिकारियों ने बताया कि स्वागम पोर्टल पर आवेदन करने के बाद नागरिक अपनी संपत्ति के नियमितीकरण से संबंधित प्रक्रिया को ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे। उन्हें यह सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। आवदकों को मोबाइल मैसेज अलर्ट सेवा के जरिए नियमितकण से जुड़े प्रमाणपत्र जारी होने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
7 साल पहले शुरू हुई थी पीएम उदय योजना
बता दें कि अक्तूबर 2019 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को संपत्ति अधिकारों की मान्यता) विनियम, 2019 अधिसूचित किया था। 29 अक्तूबर 2019 को पीएम उदय योजना प्रारंभ की गई। जिसका उद्देश्य अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करना है। वहीं, सरकार ने 7 अप्रैल को 1511 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की थी।
स्वागम पोर्टल को लेकर निगम की कार्ययोजना
● लोग mcdonline.nic.in/ swagam लिंक के जरिए सीधे अपनी संपत्ति के नियमितीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
● निगम ने 700 से अधिक पेशेवरों को सूचीबद्ध किया है जिनसे आवेदक परामर्श ले सकते हैं।
● आवेदक को पीएम उदय योजना के तहत ऑनलाइन नियमितीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त होगा, जो निगम के जोन स्तर पर भवन विभाग के कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा।
● वर्तमान में, नियमितीकरण प्रमाणपत्र जारी करने में लगभग 60 दिन लगने की उम्मीद है।
● पीएम उदय पोर्टल पर उपलब्ध आवेदक का डेटा स्वतः ही स्वगम पोर्टल पर आ जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
आवेदक एमसीडी स्वागम पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
1. स्वागम पोर्टल mcdonline.nic.in/swagam/#/auths/login पर पंजीकरण/लॉगिन करें
2. 1511 पात्र कॉलोनियों में से अपनी कॉलोनी चुनें
3. पीएम-उदय केस आईडी दर्ज करें
4. यदि कन्वेयंस डीड/ऑथराइजेशन स्लिप जारी है, आवेदन आगे बढ़ाएं
5. यदि जारी नहीं है तो पीएम-उदय पोर्टल पर स्थिति देखें
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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