appeal to vacate flats of signature view apartment in delhi by 12 october दिल्ली के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के फ्लैट 12 अक्टूबर तक खाली करने की अपील
डीडीए ने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के नागरिकों को 12 अक्तूबर तक फ्लैट खाली करने के लिए कहा है। बताया जाता है कि फ्लैटों के खाली होने के बाद डीडीए प्रशासन अपार्टमेंट के ध्वस्त करने की कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू करेगा।

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, राहुल मानवFri, 10 Oct 2025 10:16 PM
सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के नागरिकों को 12 अक्तूबर तक दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने फ्लैटों को खाली करने के लिए कहा है। फ्लैटों के खाली होने के बाद डीडीए प्रशासन अपार्टमेंट के ध्वस्त करने की कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू करेगा। अपार्टमेंट की आरडब्ल्यूए ने सभी निवासियों से अपने-अपने फ्लैटों को रविवार तक खाली करने की अपील की है।

इससे पहले लंबे संघर्ष के बाद अगस्त महीने से अपार्टमेंट के निवासियों को डीडीए प्रशासन से रेंट मिलना शुरू हो गया था। इसमें अगस्त से कई फ्लैट मालिकों को डीडीए ने फ्लैटों की श्रेणियों के अनुसार रेंट जारी करना शुरू कर दिया था।

इस संबंध में सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के अध्यक्ष अमरेंद्र राकेश ने बताया कि अपार्टमेंट को नवंबर 2022 में आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वर्ष 2023 में इस अपार्टमेंट को ध्वस्त कर नए टावर बनाने और इन टावर में फ्लैटों के निर्माण होने तक फ्लैट निवासियों को रेंट प्रदान करने का फैसला लिया गया था।

डीडीए प्रशासन से हमारी विभिन्न बैठकों से सकारात्मक निर्णय पर पहुंच सकें हैं। डीडीए ने 12 अक्तूबर तक सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के सभी फ्लैट खाली करने के लिए कहा है। अब तक अधिकतर लोगों ने अपार्टमेंट के फ्लैट खाली कर दिए हैं। शेष बचे हुए नागरिकों से भी आरडब्ल्यूए ने फ्लैट खाली करने की अपील की है।

सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अमरेंद्र राकेश ने बताया कि अपार्टमेंट में कुल 336 फ्लैट हैं। इनमें से अब लगभग 85 फ्लैटों को खाली करना रह गया है। यह भी जल्दी ही अपार्टमेंट को खाली कर देंगे। अपार्टमेंट में 336 फ्लैटों के मद्देनजर परिवारिक सदस्यों को मिलाकर एक हजार से अधिक लोग रहते हैं।