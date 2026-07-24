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जंतर-मंतर पर पिज्जा, बिरयानी-बर्गर बंद! पुलिस ने जारी कर दिया नया आदेश

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, आशीष गुप्ता, नई दिल्ली
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दिल्ली पुलिस ने लोगों से भी इस बात की अपील की है कि बहुत जरूरी काम न होने पर प्रतिबंधित क्षेत्र की यात्रा करने से बचें। साथ ही कहा है कि पहले से यात्रा की योजना बनाएं और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें।

App-based mobility, ride-hailing, food delivery, logistics and e-commerce platforms advised to regulate operations by Delhi Police
जंतर-मंतर पर पिज्जा बिरयानी-बर्गर बंद, पुलिस ने जारी कर दिया नया आदेश (ANI Photo)

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को एप आधारित राइड सर्विस, फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स सेवा प्रदाताओं के लिए कुछ विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान उनसे निषेधाज्ञा (धारा 163) वाले क्षेत्रों में अपनी सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए कहा गया है।

दिल्ली पुलिस ने प्रभावित इलाकों में सेवाओं पर नियंत्रण के लिए कंपनियों को अस्थायी जियो-फेंसिंग करने या अस्थायी रूप से सेवाएं निलंबित करने का सुझाव दिया है। धारा 163 (पूर्व में धारा 144) जिस इलाके में लगी होती है, वहां पांच या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहती है। ऐसे में जंतर-मंतर पर ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए खाना मंगवाने या भिजवाने वालों को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

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कानून-व्यवस्था का खतरा बता जारी किया आदेश

ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और बड़ी संख्या में लोगों के जुटने से कानून व्यवस्था संबंधी खतरों को रोकने के लिए नियंत्रण जरूरी है। एडवाइजरी में लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स कंपनियों को भी इसी तरह की सावधानी बरतने को कहा गया है, ताकि ड्राइवर, राइडर, डिलीवरी पार्टनर और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

लोगों को भी ऐसे इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी

लोगों से अपील की गई है कि बहुत जरूरी कार्य न हो तो प्रतिबंधित क्षेत्र की यात्रा से बचें। पहले से यात्रा की योजना बनाएं और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। आपात स्थिति में लोग दिल्ली पुलिस के 112 नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी गई है।

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दिल्ली पुलिस ने धारा 163 वाले क्षेत्र में राइड और फूड डिलीवरी सेवा नियंत्रित करने के निर्देश दिए।

दिल्ली पुलिस ने क्यों किया ऐसा?

वैसे पुलिस ने यह तो नहीं बताया कि उसने इन एप कंपनियों से किन इलाकों में अपनी सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए कहा है, हालांकि माना जा रहा है कि यह आदेश कहीं ना कहीं दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में जारी छात्रों के धरना-प्रदर्शन को लेकर जारी किया गया है।

दरअसल इस धरने में हिस्सा लेने के लिए बड़े पैमाने देशभर से युवा आ रहे हैं। इस दौरान वे वहां पहुंचने के लिए एप आधारित सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा पोस्टर्स बनाने से लेकर नारेबाजी करने और सरकार का विरोध करने के लिए काम आने वाली अन्य कई तरह की सामग्री को ऑनलाइन ऑर्डर करते हुए मंगवा रहे हैं। इसके साथ ही अपने लिए खाने का सामान भी मंगवा रहे हैं। जिसके चलते धरना स्थल पर भारी भीड़ हो रही है।

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एप के जरिए देश-विदेश से लोग भिजवा रहे खाना

इसके अलावा उनकी मदद करने और इस बात का ध्यान रखते हुए कि वे भूखे-प्यासे ना रहें, देश-विदेश में बैठे हुए CJP के समर्थक बड़ी मात्रा में खाने-पीने का सामान पहुंचा रहे हैं। इसके लिए वे राइड और फूड डिलीवरी सेवा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में इलाके में यातायात की समस्या देखी जा रही है। माना जा रहा है कि इसी पर रोक लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने ऐसा आदेश जारी किया है।

जंतर-मंतर पर पिज्जा, बिरयानी-बर्गर बंद, पुलिस ने जारी कर दिया नया आदेश
Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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