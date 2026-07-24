जंतर-मंतर पर पिज्जा, बिरयानी-बर्गर बंद! पुलिस ने जारी कर दिया नया आदेश
दिल्ली पुलिस ने लोगों से भी इस बात की अपील की है कि बहुत जरूरी काम न होने पर प्रतिबंधित क्षेत्र की यात्रा करने से बचें। साथ ही कहा है कि पहले से यात्रा की योजना बनाएं और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को एप आधारित राइड सर्विस, फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स सेवा प्रदाताओं के लिए कुछ विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान उनसे निषेधाज्ञा (धारा 163) वाले क्षेत्रों में अपनी सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए कहा गया है।
दिल्ली पुलिस ने प्रभावित इलाकों में सेवाओं पर नियंत्रण के लिए कंपनियों को अस्थायी जियो-फेंसिंग करने या अस्थायी रूप से सेवाएं निलंबित करने का सुझाव दिया है। धारा 163 (पूर्व में धारा 144) जिस इलाके में लगी होती है, वहां पांच या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहती है। ऐसे में जंतर-मंतर पर ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए खाना मंगवाने या भिजवाने वालों को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
कानून-व्यवस्था का खतरा बता जारी किया आदेश
ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और बड़ी संख्या में लोगों के जुटने से कानून व्यवस्था संबंधी खतरों को रोकने के लिए नियंत्रण जरूरी है। एडवाइजरी में लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स कंपनियों को भी इसी तरह की सावधानी बरतने को कहा गया है, ताकि ड्राइवर, राइडर, डिलीवरी पार्टनर और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
लोगों को भी ऐसे इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी
लोगों से अपील की गई है कि बहुत जरूरी कार्य न हो तो प्रतिबंधित क्षेत्र की यात्रा से बचें। पहले से यात्रा की योजना बनाएं और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। आपात स्थिति में लोग दिल्ली पुलिस के 112 नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी गई है।
दिल्ली पुलिस ने क्यों किया ऐसा?
वैसे पुलिस ने यह तो नहीं बताया कि उसने इन एप कंपनियों से किन इलाकों में अपनी सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए कहा है, हालांकि माना जा रहा है कि यह आदेश कहीं ना कहीं दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में जारी छात्रों के धरना-प्रदर्शन को लेकर जारी किया गया है।
दरअसल इस धरने में हिस्सा लेने के लिए बड़े पैमाने देशभर से युवा आ रहे हैं। इस दौरान वे वहां पहुंचने के लिए एप आधारित सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा पोस्टर्स बनाने से लेकर नारेबाजी करने और सरकार का विरोध करने के लिए काम आने वाली अन्य कई तरह की सामग्री को ऑनलाइन ऑर्डर करते हुए मंगवा रहे हैं। इसके साथ ही अपने लिए खाने का सामान भी मंगवा रहे हैं। जिसके चलते धरना स्थल पर भारी भीड़ हो रही है।
एप के जरिए देश-विदेश से लोग भिजवा रहे खाना
इसके अलावा उनकी मदद करने और इस बात का ध्यान रखते हुए कि वे भूखे-प्यासे ना रहें, देश-विदेश में बैठे हुए CJP के समर्थक बड़ी मात्रा में खाने-पीने का सामान पहुंचा रहे हैं। इसके लिए वे राइड और फूड डिलीवरी सेवा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में इलाके में यातायात की समस्या देखी जा रही है। माना जा रहा है कि इसी पर रोक लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने ऐसा आदेश जारी किया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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