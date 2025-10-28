यीडा क्षेत्र में अपैरल पार्क के लिए जमीन खरीदी जाएगी, परियोजना को मिलेगी तेजी

संक्षेप: ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-29 में स्थित अपेरल पार्क के लिए यमुना प्राधिकरण ने 94 एकड़ शेष भूमि को खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे आवंटियों को भूखंड आवंटन के साथ-साथ परियोजना को गति मिलेगी।

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-29 स्थित अपेरल पार्क के लिए भूमि खरीद की तैयारी है। जमीन के अभाव में आवंटियों के भूखंड आवंटन समेत सेक्टर में परियोना के लिए मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने में भी परेशानी आ रही है, जिससे भी दिक्कतें दूर हो जाएगी।

बता दें कि, यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर-29 में 175 एकड़ में अपेरल पार्क विकसित किया जा रहा है। प्राधिकरण अभी सिर्फ 81 एकड़ भूमि का भी आवंटन कर दिया है। इस भूमि पर अबतक 81 भूखंड आवंटित किए जा चुके। इनमें से 65 की लीजडीड हो चुकी है, जबकि 61 आवंटी रजिस्ट्री भी करा चुके हैं। अबतक मौके पर 43 आवंटियों को भूखंड पर कब्जा मिल चुका है। 16 भूखंड का बिल्डिंग मैनेजमेंट प्लान अनुमोदित किया गया है, जबकि सात कंपनियों निर्माणाधीन है। अब प्राधिकरण परियोजना में नई भूखंड स्कीम निकालने पर विचार रहा है, लेकिन इसके लिए पहले भूमि खरीदनी होगी, ऐसे में प्राधिकरण ने परियोजना के लिए शेष 94 एकड़ भूमि को खरीदने का प्लान तैयार कर लिया है। दावा है कि उक्त भूमि से रुके हुए कार्य समेत परियोजना को गति देने में मदद मिलेगी।

कई कंपनियों ने रुचि दिखाई अधिकारियों के मुताबिक एयरपोर्ट आने से शहर में कई टेक्सटाइल कंपनियों ने रुचि दिखाई है। यहां ज्यादातर एक्सपोर्ट वाली कंपनियां आना चाहती है, ताकि उनका सामान कम समय में देश-विदेश में पहुंच सके। यमुना सिटी के अपेरल पार्क में रोजगार के बड़े अवसर, निर्यात के लिए बेहतर सुविधाएं और छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इस पार्क में तीन लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे, जिसमें से 70 प्रतिशत पद महिला कर्मचारियों के लिए आरक्षित होंगे। यहां एक ही छत के नीचे उत्पादन से लेकर पैकेजिंग और निर्यात तक की पूरी व्यवस्था होने से सामान का आयात-निर्यात और विनिर्माण तेजी से हो सकेगा।

परिधानों का गढ़ बनेगा जिला नोएडा परिधानों का शहर माना जाता है, यहां बड़ी संख्या में विनिर्माण इकाइयां हैं। वर्तमान में लगभग 4000 कारखाने तैयार कपड़े बना रहे हैं। उनका वार्षिक निवेश लगभग 40 हजार करोड़ रुपये है। ऐसे में यीडा में अपेरल पार्क शुरू होने से इसे बूस्ट मिलेगा। अपेरल पार्क में विभिन्न सेक्टरों को जोड़ने वाली 45 मीटर चौंड़ी रोड होगी। यहां विभिन्न कंपनियों के शोरूम, कच्चे माल के स्रोत केंद्र, परीक्षण प्रयोगशाला, डिजाइन स्टूडियो, नमूना घर, लेबलिंग और प्रसारण इकाइयां, कौशल विकास केंद्र, रंगाई और छपाई इकाइयां आदि होंगी।