सोनम वांगचुक पर ऐक्शन से केजरीवाल दुखी, दिल्ली में बड़ा आंदोलन चाहती है AAP

लद्दाख में हिंसा के बाद सरकार के निशाने पर आए सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेकर अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी बेहद दुखी है। पार्टी सुप्रीम से छोटे नेता-कार्यकर्ता तक, सभी वांगचुक को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं और केंद्र सरकार को कोस रहे हैं।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 26 Sep 2025 03:10 PM
लद्दाख में हिंसा के बाद सरकार के निशाने पर आए सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेकर अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी (आप) बेहद दुखी है। पार्टी सुप्रीम से छोटे नेता-कार्यकर्ता तक, सभी वांगचुक को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं और केंद्र सरकार को कोस रहे हैं। एक दिन पहले ही 'लद्दाख की लड़ाई पूरे देश की लड़ाई' बनने की संभावना जाहिर कर चुके केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में बड़े आंदोलन के बारे में सोच रही है और इसके लिए जनता मन भी टटोल रही है।

लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें चार लोग मारे गए और 90 अन्य घायल हो गए थे। केंद्र सरकार ने इस अशांति के लिए वांगचुक को ही जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि यह भीड़ द्वारा की गई हिंसा उनके ‘भड़काऊ बयानों’ से प्रेरित थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया है। वांगचुक की घेराबंदी से अरविंद केजरीवाल बेहद दुखी हैं।

ये भी पढ़ें:लद्दाख की लड़ाई पूरे देश की बन सकती है, अब चुप नहीं बैठा जा सकता: केजरीवाल

सोनम वांगचुक की तारीफ में लिए गए एक पोस्ट को शेयर करते हुए अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि शिक्षा के लिए काम करने वाले व्यक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'सोनम वांगचुक के बारे में ये पढ़िए। जो व्यक्ति देश के बारे में सोचता है, शिक्षा के बारे में सोचता है, नए नए आविष्कार करता है, उसको आज केंद्र सरकार का पूरा तंत्र बेहद घटिया राजनीति के तहत प्रताड़ित कर रहा है। बेहद दुख होता है- देश की बागडोर कैसे लोगों के हाथ में है। ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा?'

सिसोदिया बोले- पूरे देश को एकजुट होने की जरूरत

केजरीवाल के दाएं हाथ कहे जाने वाले और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे देश को एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने वांगचुक के साथ एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'जिस सोनम वांगचुक ने लद्दाख समेत पूरे देश की प्रगति और उन्नति के लिए तमाम नए आविष्कार किए। देश में आधुनिक शिक्षा को लेकर एक नया रास्ता दिखाया। आज उसी सोनम वांगचुक को बीजेपी की केंद्र सरकार और उसका तानाशाही तंत्र प्रताड़ित कर रहा है। लद्दाख के हक और अधिकारों के लिए आवाज उठाने पर उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा है। आज ऐसे समय में पूरे देश को इस तानाशाही के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है।'

AAP ने दिल्ली में आंदोलन पर पूछा सवाल

इस बीच आम आदमी पार्टी ने संकेत दिया है कि यदि वांगचुक को गिरफ्तार किया जाता है तो दिल्ली में भी आंदोलन किया जा सकता है। आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने एक्स हैंडल पर सवाल पूछकर दिल्लीवालों का मन टटोलने की कोशिश की है। उन्होंने पूछा, 'अगर सरकार सोनम वांगचुक को झूठे मुकदमों में गिरफ्तार करती है तो दिल्ली में बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए?'