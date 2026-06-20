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काम की बात: 1 नवंबर से बदल जाएंगे नियम; पलूशन पर दिल्ली सरकार ने तैयार किया ऐक्शन प्लान; देखें

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि नवंबर से फरवरी के दौरान प्रदूषण बढ़ने की स्थिति में कौन-कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। 1 नवंबर से कई नियम बदल जाएंगे।

1 नवंबर से बदल जाएंगे नियम; पलूशन पर दिल्ली सरकार ने तैयार किया ऐक्शन प्लान; देखें

दिल्ली की भाजपा सरकार ने सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए शीतकालीन वायु गुणवत्ता प्रबंधन व्यवस्था अधिसूचित कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को इस संबंध में जानकारी दी। एक नवंबर से कई नियम बदल जाएंगे। इसमें पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना, बिना पीयूसी पेट्रोल नहीं मिलना, खुले में कूड़ा न जलाना समेत कई नियम शामिल हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि निजी वाहनों का उपयोग कम करने के लिए 1 नवंबर से अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना किया जाएगा। वहीं, केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (पीयूसीसी) रखने वाले वाहनों को ही दिल्ली के पेट्रोल पंपों से ईंधन मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक आमतौर पर सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने या ग्रैप के तहत विभिन्न प्रतिबंध लागू होने के बाद लोगों को नई व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती थी। इससे नागरिकों, उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, निर्माण एजेंसियों, संस्थानों और अन्य को तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता था। कई बार लोगों को असुविधा का भी सामना करना पड़ता था।

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नवंबर से फरवरी तक रहेगी सख्ती

अब सरकार सर्दियों की शुरुआत से कई महीने पहले ही यह स्पष्ट कर रही है कि नवंबर से फरवरी के दौरान प्रदूषण बढ़ने की स्थिति में कौन-कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, किन व्यवस्थाओं को लागू किया जा सकता है और विभिन्न क्षेत्रों से क्या अपेक्षाएं रहेंगी।

खुले में कूड़ा जलाना और अन्य प्रतिबंध

इन प्रतिबंधों के तहत वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के साथ धूल प्रदूषण नियंत्रण और निर्माण गतिविधियों की अग्रिम योजनाओं के संबंध में बताया गया है। साथ ही खुले में कूड़ा या अन्य सामग्री जलाने की घटनाओं पर रोक और श्रमिक कल्याण को लेकर उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में जानकारी दी गई है।

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प्रदूषण पर नियंत्रण के प्रमुख कदम

●पेट्रोल पंपों पर केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) वाले वाहनों को ही ईंधन मिलेगा।

●1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर बीएस-6 वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी।

●सीएनजी, इलेक्ट्रिक, आपातकालीन सेवाओं और सरकारी कार्यों से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट मिलेगी।

●निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के लिए 1 नवंबर से 28 फरवरी तक अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना किया जाएगा।

●सरकारी और निजी कार्यालयों में अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। शेष कर्मचारी घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) के माध्यम से अपनी सेवाएं दे सकेंगे।

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