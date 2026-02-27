Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

दिल्ली-देहरादून हाईवे पर मुस्लिम विरोधी नारे, हिंदू रक्षा दल के खिलाफ FIR- VIDEO

Feb 27, 2026 09:26 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे पर मुसलमानों के प्रवेश निषेध वाले आपत्तिजनक नारे लिखे मिलने पर पुलिस ने अज्ञात हिंदू रक्षा दल कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

दिल्ली-देहरादून हाईवे पर मुस्लिम विरोधी नारे, हिंदू रक्षा दल के खिलाफ FIR- VIDEO

यूपी में दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे पर मुस्लिम विरोध आपत्तिजनक नारे लिखे जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस घटना के बाद केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी के एक कर्मचारी की शिकायत पर हिंदू रक्षा दल के अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ की गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें दो युवतियां रेलिंग पर स्प्रे पेंट से कुछ लिखती दिख रही हैं।

कहां हुई घटना?

अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि सहारनपुर जिले के बिहारीगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र की सीमा के तहत बेहतीगढ़ के पास दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे (NH-72A) के किनारे रेलिंग के लिए बनी दीवार पर आपत्तिजनक नारे लिखे जाने का मामला प्रकाश में आया है। दीवार पर लिखा गया था, 'यह सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है।

वायरल वीडियो में नफरती बयान लिखती दिख रही लड़कियां

पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस वायरल वीडियो की असलियत भी वेरिफाई कर रही है जिसमें कथित तौर पर दो युवतियां NH-72A के एक ऊंचे हिस्से पर रेलिंग पर स्प्रे पेंट से उक्त नारे लिखती नजर आ रही हैं।

नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कर्मचारी ने दी शिकायत

पुलिस सुपरिटेंडेंट (रूरल) सागर जैन ने बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक कर्मचारी ने इस बारे में शिकायत दी थी। इसके आधार पर ‘हिंदू रक्षा दल’ नाम के एक संगठन के अनजान कार्यकर्ताओं के खिलाफ बीएनएस की धारा 353(2) के तहत केस दर्ज किया गया है।

पुलिस की रही वायरल वीडियो की जांच

बीएनएस की धारा 353(2) ऐसे बयान के लिए लगाई जाती है जिससे समाज और लोगों में गलतफहमी पैदा होती हो। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सागर जैन ने यह भी बताया कि एक वीडियो फुटेज में उत्तराखंड में रजिस्टर्ड नंबर प्लेट वाली एक कार भी दिखाई दे रही है। वीडियो की सत्यता की छानबीन जारी है।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में हथौड़े से तोड़ी मजार, हिंदू रक्षा दल का पदाधिकारी अरेस्ट
ये भी पढ़ें:'दीपक का मुल्लापन हम निकालेंगे',हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी का धमकी भरा वीडियो
ये भी पढ़ें:चौथा बच्चा करने पर 21 हजार और 5वें बच्चे पर देंगे 31 हजार, पिंकी चौधरी का ऐलान
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।