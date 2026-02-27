दिल्ली-देहरादून हाईवे पर मुस्लिम विरोधी नारे, हिंदू रक्षा दल के खिलाफ FIR- VIDEO
दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे पर मुसलमानों के प्रवेश निषेध वाले आपत्तिजनक नारे लिखे मिलने पर पुलिस ने अज्ञात हिंदू रक्षा दल कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
यूपी में दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे पर मुस्लिम विरोध आपत्तिजनक नारे लिखे जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस घटना के बाद केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी के एक कर्मचारी की शिकायत पर हिंदू रक्षा दल के अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ की गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें दो युवतियां रेलिंग पर स्प्रे पेंट से कुछ लिखती दिख रही हैं।
कहां हुई घटना?
अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि सहारनपुर जिले के बिहारीगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र की सीमा के तहत बेहतीगढ़ के पास दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे (NH-72A) के किनारे रेलिंग के लिए बनी दीवार पर आपत्तिजनक नारे लिखे जाने का मामला प्रकाश में आया है। दीवार पर लिखा गया था, 'यह सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है।
वायरल वीडियो में नफरती बयान लिखती दिख रही लड़कियां
पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस वायरल वीडियो की असलियत भी वेरिफाई कर रही है जिसमें कथित तौर पर दो युवतियां NH-72A के एक ऊंचे हिस्से पर रेलिंग पर स्प्रे पेंट से उक्त नारे लिखती नजर आ रही हैं।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कर्मचारी ने दी शिकायत
पुलिस सुपरिटेंडेंट (रूरल) सागर जैन ने बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक कर्मचारी ने इस बारे में शिकायत दी थी। इसके आधार पर ‘हिंदू रक्षा दल’ नाम के एक संगठन के अनजान कार्यकर्ताओं के खिलाफ बीएनएस की धारा 353(2) के तहत केस दर्ज किया गया है।
पुलिस की रही वायरल वीडियो की जांच
बीएनएस की धारा 353(2) ऐसे बयान के लिए लगाई जाती है जिससे समाज और लोगों में गलतफहमी पैदा होती हो। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सागर जैन ने यह भी बताया कि एक वीडियो फुटेज में उत्तराखंड में रजिस्टर्ड नंबर प्लेट वाली एक कार भी दिखाई दे रही है। वीडियो की सत्यता की छानबीन जारी है।
