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गुरुग्राम में मेट्रो का एक और रूट बनेगा, एमजी रोड से सेक्टर-95 तक सर्वे होगा; ये इलाके जुड़ेंगे

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम में मेट्रो का एक और रूट बनाने की तैयारी चल रही है। इस मेट्रो मार्ग के दोनों तरफ घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। इस रूट पर यात्रियों की संख्या अधिक होगी। राइट्स ने इसके लिए एचएमआरटीसी और जीएमडीए से ग्लोबल सिटी, विजन सिटी, द्वारका एक्सप्रेसवे क्लोवरलीफ से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं।

गुरुग्राम में मेट्रो का एक और रूट बनेगा, एमजी रोड से सेक्टर-95 तक सर्वे होगा; ये इलाके जुड़ेंगे

गुरुग्राम में मेट्रो का एक और रूट तैयार किया जाएगा। एमजी रोड मेट्रो स्टेशन से गुरुग्राम-पटौदी रोड स्थित सेक्टर-95 तक मेट्रो का नया रूट बनाने के लिए सर्वेक्षण होगा। यह सर्वेक्षण रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (राइट्स) की तरफ से किया जाएगा। राइट्स ने इस सिलसिले में हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन (एचएमआरटीसी) और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) से ग्लोबल सिटी, विजन सिटी, द्वारका एक्सप्रेसवे क्लोवरलीफ से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं।

इन इलाकों को फायदा

शुरुआती योजना के मुताबिक एमजी रोड से मेट्रो मार्ग एमजी रोड होते हुए महावीर चौक, सिद्धेश्वर चौक, भूतेश्वर चौक, बसई रोड से होते हुए पटौदी चौक, पटौदी चौक से गांव गाड़ौली, ग्लोबल सिटी, विजन सिटी, द्वारका एक्सप्रेसवे क्लोवरलीफ, सेक्टर-36ए में प्रस्तावित आईएसबीटी से सेक्टर-92 से निकलता हुआ सेक्टर-95 तक जाएगा।

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यात्रियों की संख्या अधिक होगी

इस मेट्रो मार्ग के दोनों तरफ आबादी क्षेत्र होने की वजह से राइट्स इसके पक्ष में है, क्योंकि इसके ऊपर यात्रियों की संख्या अधिक होगी। इस मेट्रो मार्ग की डीपीआर तैयार करने के लिए राइट्स ने दोनों सरकारी एजेंसियों से आग्रह किया है कि सोहना अड्डा चौक से लेकर गाड़ौली तक सड़क की चौड़ाई के बारे में जानकारी मुहैया करवाई जाए।

सेक्टर-88 में प्रस्तावित विजन सिटी की योजना के बारे में बताया जाए। एक हजार एकड़ में प्रस्तावित ग्लोबल सिटी की योजना शेयर की जाए। द्वारका एक्सप्रेसवे पर निर्मित क्लोवरलीफ के नक्शे दिए जाएं। इसके अलावा यह भी बताया जाए कि इस प्रस्तावित मेट्रो मार्ग में करीब 25 एकड़ सरकारी जमीन किस-किस सरकारी एजेंसी के पास किस-किस गांव या सेक्टर में है।

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भोंडसी से रेलवे स्टेशन को जोड़ने की योजना

राइट्स की तरफ से भोंडसी से रेलवे स्टेशन को जोड़ने की संभावित योजना बनाई गई है। करीब 20 किमी लंबे इस मेट्रो मार्ग पर 17 स्टेशन प्रस्तावित किए हैं। एचएमआरटीसी की मंजूरी मिलने के बाद इसकी डीपीआर बनाई जाएगी। संभावित योजना के तहत भोंडसी, मोहन नगर, पावर कॉलोनी, बादशाहपुर, सेक्टर-67, एम3एम अर्बाना चौक, सेक्टर-65, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, फ्रेस्को स्क्वेयर, साउथ सिटी दो में आरपीएस स्कूल के सामने, सेक्टर-47, बख्तावर चौक, मेदांता अस्पताल, मिनी सचिवालय, सदर बाजार, सेक्टर-आठ (प्रेम मंदिर), भीम नगर में स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है।

सेक्टर-5 मेट्रो की डीपीआर बनेगी

एचएमआरटीसी ने गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से सेक्टर-पांच तक मेट्रो मार्ग के निर्माण की योजना बनाई है। बताया जा रहा है कि यह मेट्रो मार्ग हांगकांग बाजार के समीप से शुरू होगा, जो आरडी सिटी, मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से सिग्नेचर टावर, महाराणा प्रताप चौक, अतुल कटारिया चौक से शीतला माता रोड होते हुए सेक्टर-पांच तक जाएगा। राइट्स की तरफ से मेट्रो मार्ग का सर्वेक्षण किया जाएगा। इसकी डीपीआर भी तैयार की जाएगी।

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बिजली फाल्ट पर भी रैपिड मेट्रो नहीं रुकेगी

गोल्फ कोर्स रोड पर दौड़ रही रैपिड मेट्रो अब बिजली फाल्ट से नहीं रुकेगी। गांव कादरपुर स्थित 400केवी के बिजली घर से सेक्टर-56 स्थित 220केवी के बिजलीघर में बिजली की वैकल्पिक सप्लाई शुरू कर दी है। अब तक इस बिजलीघर में सिर्फ सेक्टर-72 स्थित 400केवी क्षमता के बिजली घर से सप्लाई होती थी।

गत 21 मई को सेक्टर-72 के बिजली घर में फाल्ट आ गया था। इससे सेक्टर-56 का बिजलीघर ठप हो गया था। इससे रैपिड मेट्रो सेवा करीब 55 मिनट तक बाधित रही थी। एचएसवीपी के कार्यकारी अभियंता अनिल मलिक ने बताया कि कादरपुर बिजली घर से सेक्टर-56 बिजलीघर को वैकल्पिक बिजली सप्लाई के लिए जोड़ दिया है। सेक्टर-72 बिजलीघर में किसी तरह का फाल्ट आता है, तब भी सेक्टर-56 के बिजली घर में बिजली सप्लाई जारी रहेगी। रैपिड मेट्रो के अलावा इस बिजलीघर पर आश्रित सेक्टर, गांवों और कॉलोनियों को लाभ होगा।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

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सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

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